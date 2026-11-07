Princ Harry ne odustaje od borbe protiv britanskih tabloida: Ponovno ide na sud

Harry krivi novinare za smrt svoje majke, princeze Diane, u prometnoj nesreći u Parizu 1997. dok su njezino vozilo pratili paparazzi, a žalio se i na način kako su postupali s njegovom suprugom Meghan. Suzdržavajući suze dok je davao iskaz u sudnici, rekao je da je Mail pretvorio Meghanin život u "apsolutnu mizeriju".