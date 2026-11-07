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Princ Harry ne odustaje od borbe protiv britanskih tabloida: Ponovno ide na sud
Britanski princ Harry je zatražio dozvolu da uloži žalbu na odluku suda u Londonu koji je odbacio njegovu tužbu protiv nakladnika lista Daily Mail zbog zadiranja u privatnost, kazao je njegov odvjetnik u petak.
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Mlađi sin kralja Charlesa koji se nedavno sa svojom američkom suprugom Meghan Markle vratio u Veliku Britaniju iz Sjedinjenih Američkih Država, jedan je od nekoliko istaknutih ličnosti koje su tužile Associated Newspapers zbog navodno nezakonitog prikupljanja informacija.
No, Visoki sud u Londonu je u srpnju sveobuhvatno odbacio njihove tužbe.
Odvjetnik je u ime šest od sedam tužitelja, uključujući princa Harryja, pjevača Eltona Johna i glumicu Elizabeth Hurley, u priopćenju rekao da se "tužitelji s poštovanjem ne slažu s ovim odlukama bez presedana, koje smatraju zakonski i činjenično manjkavima".
Harryjev glasnogovornik nije komentirao izvješće, a Associated Newspapers nije odmah odgovorio na Reutersov zahtjev za komentarom.
Harryjeva tužba protiv Daily Maila predstavlja vrhunac duge kampanje protiv britanskih medija tijekom koje je dobio sudski spor protiv tabloida Daily Mirror te se nagodio u sporu protiv britanske podružnice medijskog carstva magnata Ruperta Murdocha.
Harry krivi novinare za smrt svoje majke, princeze Diane, u prometnoj nesreći u Parizu 1997. dok su njezino vozilo pratili paparazzi, a žalio se i na način kako su postupali s njegovom suprugom Meghan. Suzdržavajući suze dok je davao iskaz u sudnici, rekao je da je Mail pretvorio Meghanin život u "apsolutnu mizeriju".
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