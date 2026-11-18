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Princ Harry upozorio na prijetnju Rusije.: "Ako me ponovno pozovu u vojsku, sto posto ću biti spreman"
Vojvoda od Sussexa otkrio je da bi se, ako bude potrebno, bio spreman ponovno pridružiti vojsci kako bi se borio protiv Rusije.
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Isječci iz intervjua s princem Harryjem objavljeni su posljednjeg dana velike turneje princa i princeze od Walesa po Indiji.
Vojvoda je sudjelovao u razgovoru za podcast britanskog Telegrapha Ukraine: The Latest tijekom iznenadnog posjeta ratom pogođenoj Ukrajini prošlog vikenda, prenosi The Standard.
U snimci objavljenoj u srijedu poslijepodne na internetskoj stranici Telegrapha, Harry, bivši vojnik koji je deset godina služio u oružanim snagama i sudjelovao u borbenim operacijama u Afganistanu, izjavio je:
"Mnogo toga možemo naučiti od Ukrajine. Mislim da cijeli svijet može mnogo naučiti od Ukrajine."
"Ako me ponovno pozovu u vojsku, ako za to bude potrebe, sto posto ću biti spreman služiti svojoj zemlji, zajedno sa svojim suborcima veteranima i pripadnicima oružanih snaga", poručio je Harry.
Harry je sugerirao da je Velika Britanija već deset godina u sukobu s Rusijom, rekavši novinaru Telegrapha Dominicu Nichollsu:
"Samo zato što prema nama ne lete dronovi, meci i rakete, ne znači da nismo u ratu."
Osvrnuo se i na pristup američkog predsjednika Donalda Trumpa ratu u Ukrajini.
"Mislim da postoji velika razlika između stavova američkog društva o potpori Ukrajini, koja je, vjerujem, iznimno snažna i oduvijek je bila takva, i stavova određene skupine ljudi ili, u ovom slučaju, administracije koja je možda na to gledala drukčije", rekao je vojvoda.
Harry je dvaput bio raspoređen na borbene dužnosti u Afganistanu, a vojsku je napustio 2015. godine.
U međuvremenu su princ William i Kate završili prvo princezino daleko inozemno putovanje otkako joj je dijagnosticiran rak.
Posljednjeg dana posjeta Kate je tijekom samostalnog obilaska rodilišta u Mumbaiju pružila utjehu majci koja je izgubila dijete.
Na posljednjem službenom događaju tijekom posjeta William i Kate sastali su se s indijskim premijerom Narendrom Modijem u njegovoj privatnoj rezidenciji u New Delhiju, na zahtjev britanske vlade.
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