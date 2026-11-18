ATTILA KISBENEDEK/AFP

Mađarski premijer Péter Magyar najavio je da će njegova vlada raskinuti ugovore o koncesijama za autoceste, koje je ocijenio jednim od najvećih korupcijskih poslova tijekom vladavine njegova prethodnika Viktora Orbána.

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Magyar je u videoporuci objavljenoj na Facebooku priopćio da će vlada na današnjoj sjednici donijeti odluku o raskidanju spornih ugovora, od kojih su, prema njegovim tvrdnjama, najveću korist imali poduzetnici bliski prethodnoj vlasti.

Riječ je o konzorciju povezanom s Lőrincem Mészárosem i Lászlóm Szíjjom, čije su tvrtke dobile unosne poslove tijekom Orbánove vladavine.

Prema Magyarovim riječima, ugovori sklopljeni na razdoblje od 35 godina mađarske bi porezne obveznike stajali čak 23.000 milijardi forinti, odnosno približno 62,5 milijardi eura.

"Vlada će donijeti konačnu odluku o trajnom okončanju ovog slučaja", poručio je Magyar, prenosi mađarska novinska agencija MTI.

Osim raskidanja koncesijskih ugovora, mađarska vlada razmatrat će niz gospodarskih, proračunskih i vanjskopolitičkih pitanja, uključujući pregovore o novom sedmogodišnjem proračunu Europske unije, koji u Bruxellesu ulaze u završnu fazu.

Na dnevnom redu naći će se i stanje u zdravstvenom sustavu, položaj Mađara koji žive izvan granica zemlje, izdavaštvo te završne izmjene državnog proračuna.

Magyar je najavio i ukidanje doživotnih povlastica bivšim predsjednicima države koji su prije isteka mandata morali napustiti dužnost zbog plagiranja, laganja ili nemoralnog ponašanja.

Vlada će razmatrati i pitanja koja se odnose na Državni ured za reviziju i tijelo nadležno za zaštitu tržišnog natjecanja.

Istodobno su pripremljeni prijedlozi izmjena parlamentarnog poslovnika i Zakona o Narodnoj skupštini, s ciljem poboljšanja rada zakonodavne vlasti.

"Želimo da rad parlamenta bude brži, praktičniji, demokratičniji i transparentniji te ćemo se, naravno, pobrinuti da postupci imaju posljedice", poručio je Magyar.