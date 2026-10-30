Desetljećima živjele bez ljudi: Ovce na pustom otoku razvile neobične sposobnosti

Istraživač M. R. Rudge zabilježio je i promjene u razmnožavanju. Ovce su se počele razmnožavati već s navršenih godinu dana, a broj janjadi povećao se u odnosu na razdoblje organiziranog uzgoja. Dok je ranije na 100 ženki dolazilo između 30 i 40 janjadi, do 1970. taj se broj povećao na 60 do 80.