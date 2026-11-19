AFP / VYACHESLAV PROKOFYEV

Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je u četvrtak da je Rusija predložila da europski izaslanici dođu u Moskvu kako bi razjasnili svoje stajalište o mirovnim pregovorima o Ukrajini prije nego što se donese odluka o formatu daljnjih pregovora.

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Govoreći u Kini nakon sastanka na vrhu s kineskim i američkim predsjednikom, Putin je rekao da SAD „prilično uporno“ potiče Rusiju da pristane na sudjelovanje Europe u pregovorima koji su se dosad vodili uglavnom između Moskve, Washingtona i Kijeva, uz slab napredak.

„Razumijemo da je rasprava o sigurnosnim pitanjima, uključujući sigurnost u Europi, bez Europljana besmislena“, rekao je Putin.

„Nismo protiv (sudjelovanja Europe), ali moramo znati što će Europa donijeti tim pregovorima. Diplomatskim kanalima predložili smo da europski predstavnici dođu u Moskvu kako bismo utvrdili njihovo stajalište. Nakon toga odlučit ćemo u kojem ćemo formatu nastaviti dijalog s Ukrajinom.“

Ruski, ukrajinski i američki dužnosnici održali su prošlog tjedna pregovore u Abu Dhabiju, prve u devet mjeseci. Moskva i Kijev dogovorili su veliku razmjenu zarobljenika, ali drugih konkretnih iskoraka nije bilo.

Uključivanje Europe označilo bi novu fazu u nastojanjima da se okonča gotovo petogodišnji sukob.