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VIDEO / Putin poslao oštro upozorenje nakon sastanka s Trumpom i Xijem: "Naš odgovor bit će puno bolniji"
Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je u obraćanju ruskim medijima kako je jutrošnji trilateralni sastanak s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom i kineskim predsjednikom Xi Jinpingom bio otvoren i vrlo koristan, ocijenivši ga novom stranicom u povijesti diplomacije.
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Kako prenosi agencija AFP, Putin je na konferenciji za novinare nakon sastanka poručio da se razgovor odvijao u potpuno otvorenom ozračju, što je trojici čelnika omogućilo bolje međusobno razumijevanje.
Pohvale Trumpu i kritike Kijevu i Europi
Prema navodima ruske agencije RIA Novosti, Putin je u svom istupu iznio niz pohvala na račun američkog predsjednika Donalda Trumpa, ustvrdivši kako on iskreno nastoji pronaći rješenje za rat u Ukrajini.
"Nemam nikakvih sumnji u to da predsjednik Trump iskreno teži rješavanju sukoba, uključujući i onaj ukrajinski, te da iskreno nastoji poboljšati bilateralne odnose u nizu područja, uključujući – što je za nas, naravno, važno – i odnose između SAD-a i Rusije", izjavio je.
Pritom je kritizirao službeni Kijev i europske prijestolnice, tvrdeći da ukrajinsko vodstvo koči mirovne napore. Istodobno je poslao izravno upozorenje poručivši da će Rusija "odgovoriti na napade na Krimski most", prenosi Guardian.
"Naš odgovor bit će puno bolniji od onoga što je Kijev učinio Krimskom mostu. Želim da svi to znaju", rekao je.
Putin: Our response will be much more painful than what Kyiv did to the Crimean Bridge. I want everybody to know that. https://t.co/zWu73VI13R— Clash Report (@clashreport) November 19, 2026
Slobodna rasprava iza zatvorenih vrata
Govoreći o samom formatu trilateralnih pregovora, Putin je naglasio kako je pravi razgovor započeo tek nakon što su trojica čelnika ostala sama, bez prisutnosti medija i suradnika.
"Ono što mi se svidjelo i što je na mene ostavilo vrlo pozitivan dojam jest to da je nakon službenih izjava i pripremljenih govora započela slobodna rasprava", prenosi RIA Novosti Putinove riječi.
Dodao je kako nitko ne zna što će se dalje događati, ali je izrazio nadu da će se ovakav dijalog nastaviti jer je, ako već ne do konkretnog sporazuma, došlo do međusobnog razumijevanja u nizu ključnih područja.
Moguć dolazak na summit G20 u Miamiju
Kako javlja Reuters, ruski je predsjednik također otkrio da razmatra mogućnost sudjelovanja na summitu skupine G20 koji će se u prosincu održati u američkom Miamiju, o čemu je danas razgovarao i s Donaldom Trumpom.
Putin je napomenuo da će odluka o njegovu putovanju u Sjedinjene Države – potezu koji bi zasigurno izazvao oštre podjele među europskim saveznicima čiji se dolazak također očekuje – ovisiti o "situaciji u Rusiji".
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