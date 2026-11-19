Win McNamee via REUTERS

Američki predsjednik Donald Trump, ruski predsjednik Vladimir Putin i kineski predsjednik Xi Jinping objavili su zajedničku izjavu u četiri točke nakon povijesnog trilateralnog sastanka u Kini koji je trajao 90 minuta. Čelnici su najavili da će se zauzeti za reformu Ujedinjenih naroda i povećanje proizvodnje naftnih derivata. Nakon razgovora zabilježen je i dio razgovora Putina i Xija.

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Xi Jinping, Donald Trump i Vladimir Putin objavili su zajedničku izjavu nakon povijesnog trilateralnog sastanka.

Trojica čelnika obvezala su se zauzeti za reformu Ujedinjenih naroda kako bi ta organizacija mogla „učinkovitije odgovoriti na globalne izazove i ispuniti svoju temeljnu zadaću očuvanja međunarodnog mira i sigurnosti”.

Također su se dogovorili povećati proizvodnju rafiniranih naftnih derivata „za dobrobit svih država”, unatoč međunarodnim sankcijama uvedenima na prodaju ruske nafte, javlja Sky News.

Osim toga, u izjavi se potvrđuje „poštovanje imuniteta državnih dužnosnika” te se Međunarodni kazneni sud (ICC) poziva da ne „zloupotrebljava” svoju nadležnost. Taj je sud izdao nalog za uhićenje Vladimira Putina zbog njegove navodne odgovornosti za ratne zločine počinjene tijekom ruske agresije na Ukrajinu.

Čelnici su također potvrdili da se „nuklearni rat ne smije voditi” te obećali da će „sudjelovati u dijalogu” o nuklearnim rizicima i širenju nuklearnog oružja. Dogovor je uslijedio nakon što se Trump u uvodnom obraćanju i izjavama uoči sastanka zauzeo za nuklearno razoružanje.

Zajednička izjava u cijelosti

Reforma Ujedinjenih naroda

Kao stalne članice Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda, Kina, Rusija i Sjedinjene Američke Države obvezuju se promicati reformu UN-a kako bi ta organizacija mogla učinkovitije odgovoriti na globalne izazove i ispuniti svoju temeljnu zadaću očuvanja međunarodnog mira i sigurnosti.

Povećanje proizvodnje naftnih derivata

Tri države planiraju povećati proizvodnju i opskrbu rafiniranim naftnim derivatima za dobrobit svih država. Ponovno su potvrdile važnost stabilne opskrbe energentima.

Poštovanje imuniteta državnih dužnosnika

Trojica šefova država potvrdila su da su načelo pristanka država i poštovanje imuniteta državnih dužnosnika od iznimne važnosti te su se složila da Međunarodni kazneni sud i druga slična tijela ne smiju zloupotrebljavati svoju nadležnost.

Smanjenje nuklearnih rizika

Trojica šefova država ponovno su potvrdila da se u nuklearnom ratu ne može pobijediti i da se takav rat nikada ne smije voditi. Tri države sudjelovat će u dijalogu o smanjenju nuklearnih rizika i sprječavanju širenja nuklearnog oružja.