"Ovaj rat mora završiti"
Rubio: Rat u Ukrajini nalazi se u opasnoj pat-poziciji
Američki državni tajnik Marco Rubio rekao je u četvrtak da se ruski rat u Ukrajini nalazi u opasnoj pat-poziciji te da će Sjedinjene Države nastaviti raditi na postizanju sporazuma o okončanju sukoba.
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"Voljeli bismo vidjeti dogovorno rješenje ovog rata koje je trajno, održivo i pravedno. To je ono čemu ostajemo posvećeni", rekao je Marco Rubio novinarima tijekom posjeta Portugalu.
Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa proteklih tjedana nastoji oživjeti pregovore o okončanju četverogodišnjeg sukoba, najkrvavijeg u Europi od Drugoga svjetskog rata. Ukrajinski pregovarači trebali bi posjetiti SAD radi razgovora u petak i subotu.
Međusobni napadi dronovima Rusije i Ukrajine ove su se godine postupno proširili na gospodarstvo, gađajući mete od energetskih postrojenja i rafinerija do luka i brodova koji prevoze naftu i žito, skladišta e-trgovine te, nedavno, podatkovnih centara.
Rubio je upozorio da bi eskalacija mogla izazvati širi sukob.
"Ta bi eskalacija mogla završiti kao kampanja sabotaža u susjednim zemljama koje su članice NATO-a", rekao je Rubio, dodavši da bi druge stvari "mogle brzo pretvoriti rat između dviju zemalja u znatno širi i daleko opasniji regionalni sukob."
"Ovaj rat mora završiti dogovornim rješenjem. Što prije, to bolje. Sjedinjene Države spremne su to olakšati. Pokušali smo. Nastavit ćemo pokušavati. Ali isto tako nećemo ulagati u besmislene procese ako ne možemo postići napredak", dodao je Rubio.
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