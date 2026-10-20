nakon višemjesečne krize
Rumunjska ima novog premijera - pred njim je težak zadatak
Neovisni Luca Niculescu potvrđen je u utorak u parlamentu za novog rumunjskog premijera, čime je okončana višemjesečna politička kriza koja je ugrožavala kreditni rejting zemlje i povjerenje investitora.
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Zastupnici su glasali za Niculescua (55) nakon što je sastavio manjinsku vladu predvođenu ljevičarima i tehnokratima.
Kada mu je centristički predsjednik Nicusor Dan povjerio mandat, bio je to četvrti pokušaj sastavljanja vlade nakon pada ranijeg kabineta početkom svibnja.
Niculescu, novinar, diplomat i bivši zamjenik ministra vanjskih poslova, dobio je 280 glasova, puno više od potrebna 233.
Pred njim je težak zadatak rješavanja gospodarskih problema, pa analitičari procjenjuju da bi mu vlada mogla biti kratkog vijeka.
Mora napraviti rezove kako bi smanjio jedan od najvećih proračunskih deficita u EU-u i istovremeno potaknuti zastalu ekonomiju, izbjeći uvođenje dodatnog poreza kompanijama na dobit i povećati mirovine koje su zbog proračunskih ograničenja zamrznute već dvije godine, pojašnjava Reuters.
"Ne tražim bjanko ček", rekao je Niculescu zastupnicima prije glasanja. "Tražim da shvatite da je Rumunjskoj potrebna vlada s punim ovlastima nakon toliko mjeseci krize".
Lijevi socijaldemokrati, koji su srušili raniju četverostranačku vladu, rekli su da će nakon šest mjeseci razmotriti potporu Niculescuu.
Novi premijer je također postigao dogovor s dvjema strankama desnog centra, također dio ranije koalicije, u kojem su se one obvezale da prije ožujka 2027. neće tražiti glasanje o povjerenju vladi.
Idući parlamentarni izbori trebali bi se održati krajem 2028. Rumunjska nikada nije imala prijevremene izbore.
Oporbeni desni Savez za ujedinjenje Rumunja, koji je kritičan prema Bruxellesu, vojnoj potrošnji i podršci Ukrajini, u anketama podržava 40 posto ispitanika.
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