Brnabić poslala oštro pismo Metsoli: Prozvala Bosanca zbog izjave za N1, na udaru i Glavak

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Predsjednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić uputila je oštro pismo predsjednici Europskog parlamenta Roberti Metsoli zbog sastava izaslanstva koje bi trebalo promatrati parlamentarne izbore u Srbiji. U pismu u koje je N1 imao uvid, Brnabić optužuje europske zastupnike za političku pristranost, a posebno proziva hrvatske europarlamentarce Gordana Bosanca i Sunčanu Glavak.

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Predsjednica srpskog parlamenta Ana Brnabić uputila je 19. listopada pismo predsjednici Europskog parlamenta Roberti Metsoli u kojem izražava "snažan prosvjed" zbog sastava izaslanstva Europskog parlamenta koje bi u Srbiji trebalo boraviti od 22. do 26. listopada.

U pismu, u koje je N1 imao uvid, Brnabić tvrdi da su pojedini članovi promatračke misije unaprijed zauzeli političke stavove o vlasti Aleksandra Vučića te da zbog toga ne mogu nepristrano ocjenjivati izborni proces.

Posebno se protivi imenovanju austrijskog europarlamentarca Andreasa Schiedera za voditelja promatračke misije, ali proziva i druge članove izaslanstva, među kojima su hrvatski eurozastupnici Gordan Bosanac i Sunčana Glavak.

Brnabić: U Srbiju dolaze s već oblikovanim zaključcima

"Dosadašnje javno djelovanje više članova izaslanstva pokazuje njihovu potpunu političku pristranost, što je u suprotnosti sa svim međunarodnim dokumentima, uključujući kodekse i smjernice EU-a", navodi Brnabić.

Tvrdi da su u promatračku misiju imenovane osobe koje kontinuirano iznose negativne ocjene o srpskim vlastima, a neke od njih, prema njezinim riječima, javno očekuju smjenu vlasti i podržavaju druge sudionike izbora.

"Odabir osoba koje kontinuirano iznose izrazito negativne ocjene o vlastima u Srbiji, a pojedine i javno izražavaju očekivanje njihove smjene te podršku drugim sudionicima izbora, jasno pokazuje da u Srbiju dolaze s već oblikovanim zaključcima", stoji u pismu.

Brnabić pritom optužuje Europski parlament da je sastavio izaslanstvo koje bi svojim djelovanjem moglo pogodovati oporbenoj Studentskoj listi.

Napala Schiedera: "To je ta vladavina prava o kojoj nam toliko govorite?"

Najviše prostora u pismu posvećeno je Andreasu Schiederu, kojeg Brnabić optužuje za kršenje pravila međunarodnog promatranja izbora tijekom parlamentarnih izbora u Srbiji u prosincu 2023. godine.

Prema njezinim tvrdnjama, Schieder tada nije imao primjedbi u službenim zapisnicima s biračkih mjesta, ali je poslije javno govorio o fantomskim biračima i kupnji glasova.

Brnabić smatra da je time prekršio Kodeks ponašanja međunarodnih izbornih promatrača, koji zahtijeva da se zaključci temelje na provjerljivim činjenicama i dokumentiranim dokazima.

"Posebno je nevjerojatno da je, nakon što je gospodin Schieder jasno prekršio odredbe Kodeksa ponašanja međunarodnih izbornih promatrača, na što smo Vas i tada upozorili, u ovoj promatračkoj misiji unaprijeđen na mjesto voditelja promatračke misije Europskog parlamenta", piše Brnabić.

Potom dodaje: "To je, pretpostavljam, ta vladavina prava o kojoj nam toliko govorite?"

N1

Prozvala Gordana Bosanca zbog izjava za N1 i Večernji list

Među europarlamentarcima koje Brnabić posebno spominje je i hrvatski zastupnik Gordan Bosanac.

Predsjednica srpskog parlamenta poziva se na njegovu izjavu za N1 od 26. ožujka 2026. godine, u kojoj je izrazio nadu u nenasilan i demokratski prijenos vlasti u Srbiji.

Brnabić smatra da je Bosanac time, ali i drugim javnim istupima, pokazao političku naklonost studentskom pokretu kao alternativi Aleksandru Vučiću.

U pismu spominje i Bosančevo gostovanje 15. listopada 2026. u podcastu "Bobi Bob!" Večernjeg lista, tijekom kojeg je govorio o kontaktima sa studentskim pokretom u Srbiji.

Prema navodima iz pisma, Bosanac je tada izjavio da su on i slovenska europarlamentarka Irena Joveva primili predstavnike studentskog pokreta u Europskom parlamentu te da studentska energija predstavlja ozbiljnu alternativu Vučiću.

"Ovdje je riječ o javno iskazanoj političkoj naklonosti prema pokretu koji sada sudjeluje na izborima koje bi gospodin Bosanac trebao nepristrano promatrati", navodi Brnabić.

Zatim postavlja pitanje: "Kako se može očekivati povjerenje u njegovu nepristranost kada je već javno podržao jednu od političkih alternativa o čijem će izbornom nadmetanju davati ocjenu?".

Na udaru i Sunčana Glavak zbog pisma Marti Kos

U pismu Roberti Metsoli Brnabić proziva i hrvatsku europarlamentarku Sunčanu Glavak.

Razlog je njezino sudjelovanje u inicijativi kojom je od europske povjerenice za proširenje Marte Kos zatraženo razmatranje suspenzije ili zamrzavanja pristupnog procesa Srbije.

Brnabić navodi da su mediji o tom pismu izvještavali 8. rujna 2026. godine.

"Njezino sudjelovanje u inicijativi za obustavljanje pristupnog procesa Srbije svjedoči o jasnom političkom angažmanu prema našoj zemlji, koji, u kontekstu sastava cijelog izaslanstva, dodatno pojačava zabrinutost u pogledu povjerenja u njezinu nepristranost", stoji u dokumentu u koji je N1 imao uvid.

Osim Bosanca i Glavak, Brnabić proziva i austrijskog europarlamentarca Helmuta Brandstättera.

Zamjera mu objavu na društvenoj mreži X od 16. kolovoza 2025. godine, u kojoj je poručio da Srbija pripada Europi i Europskoj uniji, ali ne s Vučićevim režimom.

Brnabić smatra da takve izjave dovode u pitanje njegovu sposobnost da nepristrano promatra izbore.

N1

Tvrdi da Europski parlament želi pomoći Studentskoj listi

U završnom dijelu pisma Brnabić iznosi najtežu optužbu na račun europskog izaslanstva.

Tvrdi da njegovi članovi ne dolaze u Srbiju kako bi nepristrano pratili izborni proces, nego kako bi politički pomogli jednoj izbornoj listi.

"Sve navedeno upućuje na to da je Europski parlament u Srbiju poslao promatračku misiju čiji članovi već imaju unaprijed oblikovane političke stavove te da je cilj takve ocjene izbora i izbornih uvjeta izravno pomoći jednom od sudionika izbora, odnosno listi 'Studentska lista – Studenti pobjeđuju', koju su članovi misije u svojim ranijim javnim istupima već izravno podržali", navodi.

Brnabić ističe da je Narodna skupština Srbije pozivom Europskom parlamentu pokazala spremnost na otvorenu suradnju i međunarodno promatranje izbora.

Istodobno tvrdi da većina članova izaslanstva ne ispunjava osnovni uvjet koji propisuju europska pravila za izborne promatrače – političku nepristranost.

"Samim time jasno je da njihov cilj nije nepristrano promatrati izbore, nego politički sudjelovati u njima kao podrška jednoj listi", poručuje.

Pismo završava kritikom Europskog parlamenta.

"Razumijemo ovu poruku i žao nam je što Europski parlament nije pronašao način da poštuje i primijeni barem vlastite smjernice i kodekse za promatračke misije", zaključuje Ana Brnabić.