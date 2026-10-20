"NISU NEPRISTRANI"
Brnabić poslala oštro pismo Metsoli: Prozvala Bosanca zbog izjave za N1, na udaru i Glavak
Predsjednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić uputila je oštro pismo predsjednici Europskog parlamenta Roberti Metsoli zbog sastava izaslanstva koje bi trebalo promatrati parlamentarne izbore u Srbiji. U pismu u koje je N1 imao uvid, Brnabić optužuje europske zastupnike za političku pristranost, a posebno proziva hrvatske europarlamentarce Gordana Bosanca i Sunčanu Glavak.
Predsjednica srpskog parlamenta Ana Brnabić uputila je 19. listopada pismo predsjednici Europskog parlamenta Roberti Metsoli u kojem izražava "snažan prosvjed" zbog sastava izaslanstva Europskog parlamenta koje bi u Srbiji trebalo boraviti od 22. do 26. listopada.
U pismu, u koje je N1 imao uvid, Brnabić tvrdi da su pojedini članovi promatračke misije unaprijed zauzeli političke stavove o vlasti Aleksandra Vučića te da zbog toga ne mogu nepristrano ocjenjivati izborni proces.
Posebno se protivi imenovanju austrijskog europarlamentarca Andreasa Schiedera za voditelja promatračke misije, ali proziva i druge članove izaslanstva, među kojima su hrvatski eurozastupnici Gordan Bosanac i Sunčana Glavak.
Brnabić: U Srbiju dolaze s već oblikovanim zaključcima
"Dosadašnje javno djelovanje više članova izaslanstva pokazuje njihovu potpunu političku pristranost, što je u suprotnosti sa svim međunarodnim dokumentima, uključujući kodekse i smjernice EU-a", navodi Brnabić.
Tvrdi da su u promatračku misiju imenovane osobe koje kontinuirano iznose negativne ocjene o srpskim vlastima, a neke od njih, prema njezinim riječima, javno očekuju smjenu vlasti i podržavaju druge sudionike izbora.
"Odabir osoba koje kontinuirano iznose izrazito negativne ocjene o vlastima u Srbiji, a pojedine i javno izražavaju očekivanje njihove smjene te podršku drugim sudionicima izbora, jasno pokazuje da u Srbiju dolaze s već oblikovanim zaključcima", stoji u pismu.
Brnabić pritom optužuje Europski parlament da je sastavio izaslanstvo koje bi svojim djelovanjem moglo pogodovati oporbenoj Studentskoj listi.
Napala Schiedera: "To je ta vladavina prava o kojoj nam toliko govorite?"
Najviše prostora u pismu posvećeno je Andreasu Schiederu, kojeg Brnabić optužuje za kršenje pravila međunarodnog promatranja izbora tijekom parlamentarnih izbora u Srbiji u prosincu 2023. godine.
Prema njezinim tvrdnjama, Schieder tada nije imao primjedbi u službenim zapisnicima s biračkih mjesta, ali je poslije javno govorio o fantomskim biračima i kupnji glasova.
Brnabić smatra da je time prekršio Kodeks ponašanja međunarodnih izbornih promatrača, koji zahtijeva da se zaključci temelje na provjerljivim činjenicama i dokumentiranim dokazima.
"Posebno je nevjerojatno da je, nakon što je gospodin Schieder jasno prekršio odredbe Kodeksa ponašanja međunarodnih izbornih promatrača, na što smo Vas i tada upozorili, u ovoj promatračkoj misiji unaprijeđen na mjesto voditelja promatračke misije Europskog parlamenta", piše Brnabić.
Potom dodaje: "To je, pretpostavljam, ta vladavina prava o kojoj nam toliko govorite?"
Prozvala Gordana Bosanca zbog izjava za N1 i Večernji list
Među europarlamentarcima koje Brnabić posebno spominje je i hrvatski zastupnik Gordan Bosanac.
Predsjednica srpskog parlamenta poziva se na njegovu izjavu za N1 od 26. ožujka 2026. godine, u kojoj je izrazio nadu u nenasilan i demokratski prijenos vlasti u Srbiji.
Brnabić smatra da je Bosanac time, ali i drugim javnim istupima, pokazao političku naklonost studentskom pokretu kao alternativi Aleksandru Vučiću.
U pismu spominje i Bosančevo gostovanje 15. listopada 2026. u podcastu "Bobi Bob!" Večernjeg lista, tijekom kojeg je govorio o kontaktima sa studentskim pokretom u Srbiji.
Prema navodima iz pisma, Bosanac je tada izjavio da su on i slovenska europarlamentarka Irena Joveva primili predstavnike studentskog pokreta u Europskom parlamentu te da studentska energija predstavlja ozbiljnu alternativu Vučiću.
"Ovdje je riječ o javno iskazanoj političkoj naklonosti prema pokretu koji sada sudjeluje na izborima koje bi gospodin Bosanac trebao nepristrano promatrati", navodi Brnabić.
Zatim postavlja pitanje: "Kako se može očekivati povjerenje u njegovu nepristranost kada je već javno podržao jednu od političkih alternativa o čijem će izbornom nadmetanju davati ocjenu?".
Na udaru i Sunčana Glavak zbog pisma Marti Kos
U pismu Roberti Metsoli Brnabić proziva i hrvatsku europarlamentarku Sunčanu Glavak.
Razlog je njezino sudjelovanje u inicijativi kojom je od europske povjerenice za proširenje Marte Kos zatraženo razmatranje suspenzije ili zamrzavanja pristupnog procesa Srbije.
Brnabić navodi da su mediji o tom pismu izvještavali 8. rujna 2026. godine.
"Njezino sudjelovanje u inicijativi za obustavljanje pristupnog procesa Srbije svjedoči o jasnom političkom angažmanu prema našoj zemlji, koji, u kontekstu sastava cijelog izaslanstva, dodatno pojačava zabrinutost u pogledu povjerenja u njezinu nepristranost", stoji u dokumentu u koji je N1 imao uvid.
Osim Bosanca i Glavak, Brnabić proziva i austrijskog europarlamentarca Helmuta Brandstättera.
Zamjera mu objavu na društvenoj mreži X od 16. kolovoza 2025. godine, u kojoj je poručio da Srbija pripada Europi i Europskoj uniji, ali ne s Vučićevim režimom.
Brnabić smatra da takve izjave dovode u pitanje njegovu sposobnost da nepristrano promatra izbore.
Tvrdi da Europski parlament želi pomoći Studentskoj listi
U završnom dijelu pisma Brnabić iznosi najtežu optužbu na račun europskog izaslanstva.
Tvrdi da njegovi članovi ne dolaze u Srbiju kako bi nepristrano pratili izborni proces, nego kako bi politički pomogli jednoj izbornoj listi.
"Sve navedeno upućuje na to da je Europski parlament u Srbiju poslao promatračku misiju čiji članovi već imaju unaprijed oblikovane političke stavove te da je cilj takve ocjene izbora i izbornih uvjeta izravno pomoći jednom od sudionika izbora, odnosno listi 'Studentska lista – Studenti pobjeđuju', koju su članovi misije u svojim ranijim javnim istupima već izravno podržali", navodi.
Brnabić ističe da je Narodna skupština Srbije pozivom Europskom parlamentu pokazala spremnost na otvorenu suradnju i međunarodno promatranje izbora.
Istodobno tvrdi da većina članova izaslanstva ne ispunjava osnovni uvjet koji propisuju europska pravila za izborne promatrače – političku nepristranost.
"Samim time jasno je da njihov cilj nije nepristrano promatrati izbore, nego politički sudjelovati u njima kao podrška jednoj listi", poručuje.
Pismo završava kritikom Europskog parlamenta.
"Razumijemo ovu poruku i žao nam je što Europski parlament nije pronašao način da poštuje i primijeni barem vlastite smjernice i kodekse za promatračke misije", zaključuje Ana Brnabić.