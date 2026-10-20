Napad koalicijskog partnera na MUP i medije: "Penava je postao oporba, ali toga još nije svjestan"

Božo Petrov (Most) izjavio je da ne želi komentirati Penavin napad na MUP i medije jer im je "rekao da ih to čeka kad su odlučili s njima plesati".

"Bili su jasno upozoreni i javno i na sastanku koji smo s njima održali. Znaju, neka sad uživaju. Jedini je problem je što su za račun fotelja koje su dobili unazadili Hrvatsku", kazao je Petrov tijekom konferencije za novinare.

Dodao je kako je bitno zdravlje ljudi i manjak obiteljskih liječnika, a ne sukob DP-a i HDZ-a, ustaše i komunistzi kojima se "poklapaju".

"Oni su prolazni i nebitni, bitna mi je Hrvatska, a ne Penava i Božinović", poručio je Petrov.

Na pitanje naše Hanan Nanić očekuje li da će premijer Andrej Plenković razriješiti DP-ove ministre kao onomad Mostove, Petrov je odgovorio: "Vjerujem da ih vežu isti interesi, to je davno viđena priča".