FAŠISTIČKI KORTEO
Napad koalicijskog partnera na MUP i medije: "Penava je postao oporba, ali toga još nije svjestan"
Ključni koalicijski partner HDZ-a, predsjednik DP-a i potpredsjednik Sabora Ivan Penava žestoko je napao MUP i medije zbog fašističkog kortea dijela Torcide. Istup je odmah izazvao reakcije.
Ivan Penava održao je pressicu o, kako kaže, "političko-medijskoj hajci na Torcidu" na kojoj je oštro prozvao novinare zbog pisanja o navijačkim neredima i sramotnim nacističkim povicima koji su potpuno zasjenili utakmicu Konferencijske lige koju je Hajduk igrao protiv nizozemskog Ajaxa.
Prozvao je MUP "koji se odlučio na pumpanje ove teme do besvijesti".
"Tko je pokrenuo ovu hajku i harangu", pitao je pokazujući isprintane stranice s novinarskim tekstovima na navijačkom divljanju u Splitu.
6 Objava
11:24
prije 2 min.
Pupovac: Penava je, umjesto Srba i mene, pronašao nove mete
Saborski zastupnik Milorad Pupovac razgovarao je s Hanan Nanić nakon burne konferencije za medije predsjednika Domovinskog pokreta Ivana Penave, na kojoj je oštro kritizirao medije i institucije Vlade koju njegova stranka podržava.
Pupovac kaže kako je "Ivan Penava političku karijeru utemeljio na politčkoj hajci protiv Srba u Hrvatskoj i premijera Plenkovića, dok nije postao član njegove Vlade, sad pronašao druge mete: MUP, koji je prva linija obrane sigurnosti i zaštite građana i ustavnog poretka i medije, koji su stalna demokratska snaga i čuvar demokracije u našoj zemlji".
"Zastupnik Penava je našao pravi način kako će braniti ljude koje je teško braniti", kaže.
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11:07
prije 18 min.
Dalija Orešković: Tako pressice izgledaju kad profašisti dođu na vlast.
Zastupnica DOSIP-a Dalija Orešković samo je kratko na X-u komentirala napad Ivana Penave na MUP i madije.
"Tako pressice izgledaju kad profašisti dođu na vlast", napisala je.
Tako pressice izgledaju kad profašisti dođu na vlast.— Dalija Orešković (@OreskovicDalija) October 20, 2026
11:00
prije 26 min.
Petrov: Rekao sam im što ih čeka kad su odlučili plesati s HDZ-om
Božo Petrov (Most) izjavio je da ne želi komentirati Penavin napad na MUP i medije jer im je "rekao da ih to čeka kad su odlučili s njima plesati".
"Bili su jasno upozoreni i javno i na sastanku koji smo s njima održali. Znaju, neka sad uživaju. Jedini je problem je što su za račun fotelja koje su dobili unazadili Hrvatsku", kazao je Petrov tijekom konferencije za novinare.
Dodao je kako je bitno zdravlje ljudi i manjak obiteljskih liječnika, a ne sukob DP-a i HDZ-a, ustaše i komunistzi kojima se "poklapaju".
"Oni su prolazni i nebitni, bitna mi je Hrvatska, a ne Penava i Božinović", poručio je Petrov.
Na pitanje naše Hanan Nanić očekuje li da će premijer Andrej Plenković razriješiti DP-ove ministre kao onomad Mostove, Petrov je odgovorio: "Vjerujem da ih vežu isti interesi, to je davno viđena priča".
10:46
prije 40 min.
Bačić: Puna podrška MUP-u, nisam čuo što je Penava rekao
Potpredsjednik vlade i ministar graditeljstva Branko Bačić kazao je kako nije ni čuo ni pročitao što je rekao Ivan Penava i da daje punu podršku svemu što radi Ministarstvo unutanrjih poslova.
"Sinoć je ministar unutarnjih poslova (Davor Božinović) vrlo detaljno izjavio sve ono što policija radi kako bi se priveli svi osumnjičeni za stvaranje nereda i izvikivanje doista, blago rečeno, neprimjerenih uzvika tijekom utakmice Hajduka i Ajaxa u Splitu", rekao je Branko Bačić, komentiravši povorku Hajdukovih navijača tijekom koje su se izvikivali fašistički pozdravi.
"Svakako puna podrška policiji na postupku koji je zakonom predviđen, a jasno je da nakon toga slijedi sudski epilog, pa bih pričekao takvu odluku. U svakom slučaju, policija radi svoj posao, onako kako je to zakonom i predviđeno. Apsolutno je neprimjereno bilo čuti uzvike koje smo čuli tih dana u Splitu", dodao je Bačić.
"Policija mora provesti postupak, kako bi se ustvrdilo tko je to organizirao, vodio i na koji način je uopće došlo do takvih sramotnih ispada", zaključio je.
10:38
prije 48 min.
Kosor: To će Plenković odšutjeti
O penavinom napadu na MUP i medije, na mreži X oglasila se i bivša predsjednica vlade i HDZ-a Jadranka Kosor.
"Slušam vladajuće iz DP-a koji napadaju institucije. Zašto nisu poveli i onog vladajućeg koji pjeva zločincu i grobnici od zlata? Da zapjeva novinarima kad im već drže lekcije o novinarstvu. To će AP odšutjeti, jasno. Sve za stabilnost, zar ne?", napisala je.
Slušam vladajuće iz DP-a koji napadaju institucije. Zašto nisu poveli i onog vladajućeg koji pjeva zločincu i grobnici od zlata? Da zapjeva novinarima kad im već drže lekcije o novinarstvu. To će AP odšutjeti, jasno. Sve za stabilnost, zar ne?— Jadranka Kosor (@_Jadranka_Kosor) October 20, 2026
10:24
prije 1 h
Ahmetović: Penava je postao oporba, ali toga još nije svjestan
Mirela Ahmetović (SDP) u Saboru je rekla kako je "Penava je postao oporba samo toga još nije svjestan da nije vladajući".
"Penava je postao oporba samo toga još nije svjestan da nije vladajući. Optužuje vladajuće nesvjestan da je on vladajući, mi smo imali taj slučaj, sjećate se slučaja Dabro", istaknula je Ahmetović na konferenciji na novinare.
Izrazila je i podršku novinarima koji su ovih dana na meti pronacističkih skupina.
"Riječi koje čujemo od navijača i wannabe desnice da se radi o plaćenicima srbijanskog režima imaaju samo jedan cilj: cenzuru novinara. Uz osudu koju sam rekla o huliganima i nedopustivom ispadu u Splitu, Andrej Plenković je najveci huligan koji je normalizirao ustaštvo, a sve da bi se održao na vlasti", kazala je.
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