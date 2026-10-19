Užas u Rumunjskoj: Trinaestogodišnjak nožem ozlijedio učiteljicu i kolegu

Slika s društvenih mreža objavljena u mjesnim medijima prikazuje dječaka kako se fotografira u kupaonskom ogledalu s nožem i kacigom s kamerom. Na drugoj se vidi njegova ruka koja pokazuje znak OK. Ispod toga stoji poruka na engleskom jeziku: „To je to, momci. Pripremao sam ovo osam mjeseci, vidimo se u Valhali.”