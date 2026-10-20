oštra poruka
Špika: Ako se Splićani ne trgnu, tražit ću brisanje Torcide iz registra
Blok umirovljenici zajedno (BUZ) oštro je osudio ponašanje dijela navijača Hajduka tijekom događaja povezanih s utakmicom protiv Ajaxa u Splitu. Iz BUZ-a su kritizirali i reakcije političara, posebno predsjednika Domovinskog pokreta Ivana Penave, te poručili da su spremni zatražiti brisanje Torcide iz registra udruga.
"Tko je Torcidu obukao u crno, a Hajduku ukrao njegovu bilu boju?", pitaju se iz BUZ-a u priopćenju, podsjećajući na bijelu boju kao jedan od najprepoznatljivijih simbola Hajduka i njegovih navijača.
Ističu da je ponašanje dijela navijača okupljenih oko Torcide posljednjih godina doživjelo radikalnu promjenu, koja je, kako navode, kulminirala događajima prije i tijekom utakmice Hajduka i Ajaxa u Splitu.
"Ono što se događalo prije i tijekom nogometne utakmice Hajduka i Ajaxa u Splitu definitivno je potvrda da su neka nedopustiva i neprihvatljiva ponašanja dijela navijača potpuno izmakla kontroli sustava, posebno onog represivnog čiji je zadatak da uočena devijantna ponašanja prevenira ili sankcionira", poručuju.
Prenosimo priopćenje u cijelosti:
"Bili su bili vrhovi planina, bila je boja košulja Hajdučkoga sina, pjevao je bezbroj puta Vinko Coce, legenda Trogira, Dalmacije i Hrvatske zajedno sa punim Poljudom. I nije to jedina pjesma o Hajduku u čijim stihovima se naglašava isključivo jedna boja, ona bijela boja i ni jedna druga.
Danas smo svjedoci radikalne promjene u ponašanju dijela navijača Hajduka okupljenih oko navijačke udruge Torcida koje je kroz nekoliko godina eskaliralo do razine zgražanja ne samo hrvatsku javnost već i puno šireg auditorija. Ono što se događalo prije i tijekom nogometne utakmice Hajduka i Ajaxa u Splitu je definitivno potvrda da su neka nedopustiva i neprihvatljiva ponašanja dijela navijača potpuno izmakle kontroli sustava, posebno onog represivnog čiji je zadatak da uočena devijantna ponašanja prevenira ili sankcionira.
Kako je moguće da se od bijele boje došlo do crne, od bijelog dresa do onih crnih, k tome i sa kapuljačom, od navijanja bijelim zastavama i šalovima uz pjesme o Hajduku koje su postale svojevrsna himna do pjesama kojima se veliča antisemitizam, nacizam, fašizam i ustaštvo. A što je svatko od nas tijekom proteklih godina učinio da nam se ovo događa, što su radile institucije?
Dok je „vijeće mudraca“ radi političkog preživljavanja parlamentarne većine i Plenkovića na čelu Vlade izmišljala dvostruke konotacije za poklič ili pozdrav koji ima samo jednu jedinu konotaciju, onu da se radi o službenom ustaškom pozdravu koji se koristio u NDH 41 – 45, dotle su neki spremno dočekali svojih „5 minuta“ kako bi ustaški pozdrav pokušali predstaviti čak i u Hrvatskom saboru kao izraz domoljublja i relativizaciju zločinačke NDH, kvislinške tvorevine koja je uvela rasne zakone, prodala Dalmaciju fašističkoj Italiji ubijajući bez milosti sve neistomišljenike.
Zanimljivo je da su reakcije političara redom iste kada se radi o osudi antisemitizma, fašizma, nacizma, ali je primjetno da gotovo ni jedna politička opcija desnog centra ili „desnice“ nije na isti način osudila i veličanje ustaštva, i to je ono što sve umjerene ljude u Hrvatskoj treba dodatno zabrinuti. Vjerojatno je dio sudionika sramotnog ponašanja u Splitu, onih najmlađih među njima, bio samo naivni dekor ne shvaćajući što se uopće događa, ali oni koji su bili organizatori su i te kako dobro znali u što se upuštaju i kakve posljedice mogu ili će uslijediti.
Političari poput Penave i njenu sličnih koji nakon svega što smo vidjeli i čuli i dalje brane one koji su organizirali, rekao bih najveću sramotu koja se nezasluženo pripisuje i istinskim navijačima Hajduka i gradu Splitu. Penava u Splitu glumi lešinara koji ne shvaća da je on i njegov DP već nestao kao još jedna žrtva političkog kanibalizma HDZ-a. Ovo što sa ostacima ostataka svoje stranke Penava, koji je i potpredsjednik Hrvatskog sabora, pokušava je vjerojatno ili bi trebalo biti previše čak i za jedan teško korumpirani HDZ. Tko bi uopće pri zdravoj pameti stao u obranu likova za koje su izneseni podaci da njih 23 imaju na leđima ni manje ni više nego 638 kaznenih i prekršajnih prijava. Ne jednu nego 638!?
Split i Splićani bi se trebali prisjetiti kako „Meštar“ onomad nije ni za kakve „šolde“ htio prodati Hajduk i „bilu“ boju, i izvući pouku iz toga. U čijim je rukama danas Hajduk? Tko je Torcidu obukao u crno? Splite, kako si to sebi dopustio? Nije li posljednji događaj alarm da se trgnete i Hajduk svim sredstvima vratite Splitu, Splićanima, Dalmaciji i Hrvatskoj, onoj ponosnoj Hrvatskoj koja se uvijek ponosila Hajdukom i njegovom BILOM BOJOM.
Ako to niste u stanju ja ću bit među prvima ili prvi koji će osobno i u ime BUZ-a javno zatražiti brisanje „Torcide“ iz registra udruga."
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