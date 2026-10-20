Špika: Ako se Splićani ne trgnu, tražit ću brisanje Torcide iz registra

Političari poput Penave i njenu sličnih koji nakon svega što smo vidjeli i čuli i dalje brane one koji su organizirali, rekao bih najveću sramotu koja se nezasluženo pripisuje i istinskim navijačima Hajduka i gradu Splitu. Penava u Splitu glumi lešinara koji ne shvaća da je on i njegov DP već nestao kao još jedna žrtva političkog kanibalizma HDZ-a. Ovo što sa ostacima ostataka svoje stranke Penava, koji je i potpredsjednik Hrvatskog sabora, pokušava je vjerojatno ili bi trebalo biti previše čak i za jedan teško korumpirani HDZ. Tko bi uopće pri zdravoj pameti stao u obranu likova za koje su izneseni podaci da njih 23 imaju na leđima ni manje ni više nego 638 kaznenih i prekršajnih prijava. Ne jednu nego 638!?