Borba za utjecaj oko Zelenskog: Tko su ljudi koji danas oblikuju odluke ukrajinskog predsjednika?

Ojačala je i pozicija Davida Arahamije, čelnika parlamentarne frakcije vladajuće stranke Sluga naroda. Njegova je glavna prednost sposobnost osiguravanja glasova u parlamentu, zbog čega može utjecati i na imenovanja u vladi. Uključio se i u pregovore sa Sjedinjenim Državama, a prema izvorima portala održava kontakte s ruskim oligarhom Romanom Abramovičem i bjeloruskim čelnikom Aleksandrom Lukašenkom.