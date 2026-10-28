JAČAJU NOVI IGRAČI
Borba za utjecaj oko Zelenskog: Tko su ljudi koji danas oblikuju odluke ukrajinskog predsjednika?
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski i dalje je središnja figura političkog sustava u zemlji, no nakon odlaska njegova bivšeg šefa ureda Andrija Jermaka utjecaj je raspoređen među više ljudi, pokazuje analiza Ukrainske Pravde.
Odlazak Jermaka, koji je godinama imao velik utjecaj na predsjednika i zbivanja u njegovu okruženju, nije donio temeljitu promjenu načina funkcioniranja predsjedničkog ureda. Novi šef ureda Kirilo Budanov nije promijenio postojeći tim, ali se odnos snaga unutar ukrajinskog vodstva postupno mijenja.
Prema izvorima Ukrainske Pravde, Jermak i dalje komunicira sa Zelenskim, no njegova je mogućnost utjecaja na svakodnevne političke odluke znatno smanjena. Jedan visoki dužnosnik predsjedničkog ureda procjenjuje da je izgubio oko 90 posto nekadašnje moći, koja se uvelike temeljila na neposrednoj blizini predsjedniku.
Tko je ojačao nakon Jermakova odlaska?
Među osobama čiji je utjecaj porastao ističe se Dmytro Litvin, savjetnik Zelenskog za medije i govore. Prema sugovornicima ukrajinskog portala, njegov pristup predsjedniku omogućuje mu da sudjeluje u oblikovanju stavova o brojnim pitanjima, od vanjske politike i rata do kadrovskih odluka i gospodarstva.
Ojačala je i pozicija Davida Arahamije, čelnika parlamentarne frakcije vladajuće stranke Sluga naroda. Njegova je glavna prednost sposobnost osiguravanja glasova u parlamentu, zbog čega može utjecati i na imenovanja u vladi. Uključio se i u pregovore sa Sjedinjenim Državama, a prema izvorima portala održava kontakte s ruskim oligarhom Romanom Abramovičem i bjeloruskim čelnikom Aleksandrom Lukašenkom.
Utjecaj sigurnosnog aparata
Važnu ulogu u predsjedničkom okruženju ima i Oleh Tatarov, zamjenik šefa predsjedničkog ureda zadužen za policijske i sigurnosne institucije. Ukrainska Pravda piše da je nakon odlaska Jermaka dodatno učvrstio svoj položaj, među ostalim zbog sukoba s bivšom zamjenicom šefa ureda Irynom Mudrom i nekadašnjim glavnim državnim odvjetnikom Ruslanom Kravčenkom.
Među ključnim ljudima sigurnosnog sustava je i Oleksandr Poklad, vršitelj dužnosti čelnika ukrajinske sigurnosne službe SBU. Izvori portala opisuju ga kao osobu koja je odana Zelenskom i sposobna provoditi njegove ciljeve različitim metodama.
Poklad je, prema pisanju portala, u dugotrajnom sukobu s Budanovom, koji je prije dolaska u predsjednički ured vodio ukrajinsku vojnu obavještajnu službu. Njihovo suparništvo navodno je u rujnu 2026. preraslo u otvoreni oružani sukob pripadnika dviju ukrajinskih sigurnosnih struktura u Kijevu.
Budanov između politike i pregovora o završetku rata
Zelenski je Budanova imenovao šefom predsjedničkog ureda u siječnju 2026., a prema analizi, za to je imao nekoliko razloga. Nakon korupcijskih skandala i Jermakova odlaska trebao mu je dužnosnik kojemu javnost vjeruje. Prema anketi Kijevskog međunarodnog instituta za sociologiju iz srpnja 2026., Budanovu je vjerovalo 61 posto ispitanika.
Istodobno, njegovim premještanjem iz vojne obavještajne službe predsjednik je ograničio njegov utjecaj na tu instituciju. Budanov je i prije imenovanja smatran mogućim samostalnim političkim akterom, pa bi u budućnosti mogao predstavljati i političkog suparnika Zelenskom.
U predsjedničkom uredu Budanov se posljednjih mjeseci bavi i parlamentarnim pregovorima te odnosima s poslovnom zajednicom. Ipak, jedan od njegovih glavnih zadataka ostaju pregovori o završetku rata s Rusijom. Iako ukrajinsko izaslanstvo službeno vodi Rustem Umerov, izvori Ukrainske Pravde navode da Budanov koordinira velik dio političkog aspekta pregovora te održava kontakte s ljudima iz administracije američkog predsjednika Donalda Trumpa, uključujući njegova zeta Jareda Kushnera.
Zelenski ostaje središte sustava
Zaključak analize jest da se ukrajinski sustav političkog utjecaja promijenio nakon Jermakova odlaska. Umjesto jedne osobe koja je imala presudan pristup predsjedniku, danas više dužnosnika nastoji utjecati na njegove odluke, a njihovi se interesi i metode često razlikuju.
Zelenski i dalje određuje pravila igre, no njegov novi krug suradnika istodobno mu pruža potporu i stvara nove izazove. Ostaje otvoreno pitanje može li takav sustav funkcionirati tijekom novih unutarnjih političkih sukoba i nastavka iscrpljujućeg rata.
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