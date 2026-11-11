u dobi od 66 godina
Ruski veleposlanik u SAD-u "iznenada" umro
Ruski ambasador u Sjedinjenim Državama Aleksandar Darčijev preminuo je „iznenada” u srijedu u dobi od 66 godina, objavilo je rusko Ministarstvo vanjskih poslova, ne navodeći dodatne pojedinosti o uzroku i mjestu smrti.
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„Uprava i zaposlenici ruskog Ministarstva vanjskih poslova s dubokom tugom objavljuju iznenadnu smrt, koja se dogodila 11. studenoga ..., Aleksandra Nikitiča Darčijeva”, navodi se u priopćenju ministarstva, u kojem je opisan kao „istaknuti diplomat” i „briljantan stručnjak za Sjedinjene Američke Države”.
Aleksandar Darčijev preuzeo je dužnost u Washingtonu u ožujku 2025., u vrijeme približavanja Rusije i SAD-a koje su potaknuli predsjednici Vladimir Putin i Donald Trump, posebice u vezi s Ukrajinom.
Prije toga, 2021., imenovan je ravnateljem Odjela za Sjevernu Ameriku pri ruskom Ministarstvu vanjskih poslova, a početkom 2025. povjerena mu je nadležnost nad cijelim područjem sjevernog Atlantika (Ujedinjeno Kraljevstvo, Irska, Kanada i Sjedinjene Američke Države).
Od 2014. do 2021. godine obnašao je dužnost ruskog veleposlanika u Kanadi.
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