Ruski veleposlanik u SAD-u "iznenada" umro

„Uprava i zaposlenici ruskog Ministarstva vanjskih poslova s dubokom tugom objavljuju iznenadnu smrt, koja se dogodila 11. studenoga ..., Aleksandra Nikitiča Darčijeva”, navodi se u priopćenju ministarstva, u kojem je opisan kao „istaknuti diplomat” i „briljantan stručnjak za Sjedinjene Američke Države”.