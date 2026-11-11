Oglas

u dobi od 66 godina

Ruski veleposlanik u SAD-u "iznenada" umro

author
Hina
|
11. stu. 2026. 18:41
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
Aleksandar Darčijev
Ministarstvo vanjskih poslova Rusije/Telegram

Ruski ambasador u Sjedinjenim Državama Aleksandar Darčijev preminuo je „iznenada” u srijedu u dobi od 66 godina, objavilo je rusko Ministarstvo vanjskih poslova, ne navodeći dodatne pojedinosti o uzroku i mjestu smrti.

Oglas

„Uprava i zaposlenici ruskog Ministarstva vanjskih poslova s dubokom tugom objavljuju iznenadnu smrt, koja se dogodila 11. studenoga ..., Aleksandra Nikitiča Darčijeva”, navodi se u priopćenju ministarstva, u kojem je opisan kao „istaknuti diplomat” i „briljantan stručnjak za Sjedinjene Američke Države”.

Aleksandar Darčijev preuzeo je dužnost u Washingtonu u ožujku 2025., u vrijeme približavanja Rusije i SAD-a koje su potaknuli predsjednici Vladimir Putin i Donald Trump, posebice u vezi s Ukrajinom.

Prije toga, 2021., imenovan je ravnateljem Odjela za Sjevernu Ameriku pri ruskom Ministarstvu vanjskih poslova, a početkom 2025. povjerena mu je nadležnost nad cijelim područjem sjevernog Atlantika (Ujedinjeno Kraljevstvo, Irska, Kanada i Sjedinjene Američke Države).

Od 2014. do 2021. godine obnašao je dužnost ruskog veleposlanika u Kanadi.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
aleksandar darčijev rusija

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ