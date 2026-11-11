Zbog Zadravec se oglasili svi radiolozi iz Vinogradske: "Moglo bi doći do novih otkaza"

Posljednjih tjedana među liječnicima i ostalim djelatnicima Zavoda vladaju izraženi strah, stres i neizvjesnost. Atmosfera je postala izrazito opterećujuća i negativno utječe na svakodnevni rad. Umjesto da se mogu u potpunosti posvetiti dijagnostici i skrbi za pacijente, liječnici su posljednjih desetak dana kontinuirano izloženi neizvjesnosti u pogledu vlastite profesionalne budućnosti, radnih odnosa i buduće organizacije Zavoda. Uz svakodnevni porast radnog opterećenja, dodatni je pritisak doveo zaposlenike na sam rub izdržljivosti. Mnogi su liječnici iscrpljeni, a daljnje produbljivanje ovakve situacije moglo bi imati ozbiljne posljedice za međuljudske odnose, kadrovsku stabilnost te sigurnost i kvalitetu rada s pacijentima.