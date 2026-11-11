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"Mnogi su iscrpljeni"

Zbog Zadravec se oglasili svi radiolozi iz Vinogradske: "Moglo bi doći do novih otkaza"

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11. stu. 2026. 15:21
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18.09.2025., KBC Sestre milosrdnice, Vinogradska 29, Zagreb - Gradjevinski radovi na KBC Sestre milosrdnice. Photo: Goran Stanzl/PIXSELL
Goran Stanzl/PIXSELL

Nakon je objavljeno pismo liječnika s Traume koji se protive vraćanju Dijane Zadravec na čelo radiologije, te nakon što je deset radiologa već dalo otkaz, sad su se oglasili i svi preostali radiolozi s lokacije Vinogradska.

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Njihovo pismo objavila su 24sata, prenosimo ga u cijelosti:

"Poštovani,

prije svega želimo izraziti punu podršku i razumijevanje kolegama koji su odlučili pokrenuti postupak otkaza. Smatramo da njihove odluke treba promatrati u kontekstu prethodnih negativnih iskustava, straha od ponovnog nezadovoljstva i povećanog radnog opterećenja, kao i neizvjesnosti u kojoj se naš Zavod posljednjih tjedana nalazi.

Kao liječnici Kliničkog zavoda za radiologiju KBC-a Sestre milosrdnice, lokacije Vinogradska, izražavamo ozbiljnu zabrinutost zbog aktualnih događanja vezanih uz imenovanje nove predstojnice i mogućih promjena u dosadašnjoj organizaciji radiološkog sustava.

Smatramo da je pri razmatranju mogućih organizacijskih promjena važno očuvati dosadašnju funkcionalnost sustava i međusobnu suradnju. Svaka promjena organizacije trebala bi biti pažljivo planirana kako bi se izbjegle poteškoće u raspodjeli radnih obveza i dežurstava, dodatno opterećenje liječnika te moguće ugrožavanje dostupnosti i pravodobnosti dijagnostike.

"Mnogi su liječnici iscrpljeni"

Posljednjih tjedana među liječnicima i ostalim djelatnicima Zavoda vladaju izraženi strah, stres i neizvjesnost. Atmosfera je postala izrazito opterećujuća i negativno utječe na svakodnevni rad. Umjesto da se mogu u potpunosti posvetiti dijagnostici i skrbi za pacijente, liječnici su posljednjih desetak dana kontinuirano izloženi neizvjesnosti u pogledu vlastite profesionalne budućnosti, radnih odnosa i buduće organizacije Zavoda. Uz svakodnevni porast radnog opterećenja, dodatni je pritisak doveo zaposlenike na sam rub izdržljivosti. Mnogi su liječnici iscrpljeni, a daljnje produbljivanje ovakve situacije moglo bi imati ozbiljne posljedice za međuljudske odnose, kadrovsku stabilnost te sigurnost i kvalitetu rada s pacijentima.

Važno je naglasiti da liječnici koji su već iskazali nezadovoljstvo i odlučili se na odlazak predstavljaju samo dio šireg nezadovoljstva među zaposlenima. Značajan broj liječnika koji se zasad nisu istupali u javnosti niti donijeli odluku o otkazu također izražava ozbiljno nezadovoljstvo postojećom situacijom.

Dodatnom osjećaju nezadovoljstva i obezvrijeđenosti pridonose recentne izjave u javnosti koje ne prepoznaju značaj, stručnost i odgovornost našeg rada. Nastavak odluka koje dodatno narušavaju profesionalne odnose i stvaraju neizvjesnost dovesti će do daljnjih otkaza djelatnika zavoda, o kojim se već razmišlja.

Daljnji odljev liječničkog kadra mogao bi dodatno destabilizirati rad Zavoda, osobito u okolnostima kada se istodobno razmatraju promjene njegove organizacije. Posljedice takvih odluka ne bi snosili samo liječnici koji ostaju, nego i cijeli bolnički sustav, a ponajprije pacijenti.

Tažimo jasne odgovore na sljedeća pitanja:

Planiraju li se promjene u dosadašnjoj organizaciji radiološkog sustava i na koji način?

Kako će se osigurati dovoljan broj liječnika za hitnu službu i redovnu dijagnostiku?

Kako će se rasporediti radne obveze, dežurstva i odgovornosti?

Je li provedena stručna, kadrovska i organizacijska procjena posljedica mogućih promjena?

Kako se planira spriječiti daljnji odlazak liječnika i očuvati funkcionalnost Zavoda?

Očekujemo transparentno informiranje o planovima buduće organizacije radiologije te smatramo da se svaka odluka koja bi mogla dovesti u pitanje normalno funkcioniranje Zavoda, narušiti međuljudske odnose i potaknuti daljnji odljev liječničkog kadra mora temeljiti na prethodnoj stručnoj, kadrovskoj i organizacijskoj procjeni mogućih posljedica. Pritom je nužno voditi računa o dobrobiti svih djelatnika, očuvanju pozitivne i ugodne radne atmosfere te, prije svega, osiguravanju kvalitetne i pravodobne zdravstvene skrbi za naše pacijente.

Naš zajednički cilj i interes jesu očuvanje stručne, kadrovske i organizacijske stabilnosti radiologije KBC-a Sestre milosrdnice, stvaranje kvalitetnog i poticajnog radnog okruženja za sve djelatnike te osiguravanje pravodobne i kvalitetne zdravstvene skrbi za naše pacijente.

Apeliramo na uvažavanje navedenih činjenica i pronalazak razumnog rješenja za sve zaposlenike radiologije KBCSM.

S poštovanjem,

Zabrinuti liječnici Kliničkog zavoda za radiologiju KBC-a Sestre milosrdnice s lokacije Vinogradska", napisali su.

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Teme
dijana zadravec kbc sestre milosrdnice radiolozi vinogradska bolnica

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