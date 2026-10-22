SAD izdao hitnu sigurnosnu naredbu: Dio diplomata i njihove obitelji moraju napustiti Saudijsku Arabiju

Glasnogovornik State Departmenta Tommy Pigott objavio je na društvenoj mreži X da je ministarstvo naložilo odlazak „zaposlenicima američke vlade koji nisu nužni za rad u izvanrednim situacijama i članovima njihovih obitelji, i to samo u Saudijskoj Arabiji”, zbog napada Hutija povezanih s Iranom na civilne ciljeve u toj zemlji.