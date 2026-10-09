SAD uvodi sankcije Haškom sudu: "Osakatit ćemo njegovu sposobnost djelovanja"

Navi Pillay, južnoafrička pravnica koja je u petak osvojila Nobelovu nagradu za mir za svoj rad u međunarodnom kaznenom pravosuđu, služila je kao njegova sutkinja od 2003. do 2008. godine. U svom obrazloženju nagrade, odbor za njezinu dodjelu govorio je o današnjem vremenu kao periodu u kojem su „suci i institucije međunarodnog prava pod političkim napadima”.