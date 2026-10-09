"Odmetnuti sud"
SAD uvodi sankcije Haškom sudu: "Osakatit ćemo njegovu sposobnost djelovanja"
Vlada američkog predsjednika Donalda Trumpa u petak je uvela nove sankcije Međunarodnom kaznenom sudu (ICC), nekoliko sati nakon što je jedna od njegovih bivših sutkinja osvojila Nobelovu nagradu za mir.
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Trumpova administracija već je dugo neprijateljski raspoložena prema toj instituciji te je njezinim tužiteljima i sucima već uvela sankcije. Nova odluka ide korak dalje jer bi potencijalno mogla kažnjavati tvrtke koje pružaju usluge samom sudu.
„Predsjednik Donald Trump nikada neće dopustiti Međunarodnom kaznenom sudu da procesuira Amerikance”, rekao je državni tajnik Marco Rubio u priopćenju koje je Reuters dobio na uvid uoči službene objave.
„Zato danas Sjedinjene Države sankcioniraju Međunarodni kazneni sud. Zabranit ćemo transakcije s ovim odmetnutim sudom, ukloniti njegove resurse i osakatiti njegovu sposobnost djelovanja”.
Američke sankcije protiv Međunarodnog kaznenog suda, najavljene u petak, „moraju se osuditi” i neće zaustaviti rad suda, izjavila je za Reuters zamjenica tužitelja ICC-a Nazhat Shameem Khan.
„Sankcije imaju za cilj potkopati vladavinu prava na međunarodnoj razini te rad neovisne pravosudne institucije”, rekla je Khan. „Nastavit ćemo s radom na svim našim predmetima, istragama i kaznenim postupcima.”
Washington je već dugo bijesan na ICC zbog naloga za uhićenje izraelskih dužnosnika, uključujući premijera Benjamina Netanyahua, zbog navodnih ratnih zločina u Gazi. SAD je ljut i zbog ranije istrage o postupcima američkih vojnika u Afganistanu koju je ICC u međuvremenu zaključio.
Sud, osnovan 2002. godine za procesuiranje ratnih zločina, zločina protiv čovječnosti i genocida, broji 125 država članica, uključujući sve zemlje EU-a i sve članice NATO saveza, osim Sjedinjenih Država i Turske.
Navi Pillay, južnoafrička pravnica koja je u petak osvojila Nobelovu nagradu za mir za svoj rad u međunarodnom kaznenom pravosuđu, služila je kao njegova sutkinja od 2003. do 2008. godine. U svom obrazloženju nagrade, odbor za njezinu dodjelu govorio je o današnjem vremenu kao periodu u kojem su „suci i institucije međunarodnog prava pod političkim napadima”.
„Međunarodni pravni sustav u kojem ratni zločinci odgovaraju za svoja djela, a žrtve zlostavljanja dočekaju pravdu, preduvjet je za miran svijet”, priopćio je odbor.
Američke sankcije u pravilu zabranjuju svim tvrtkama sa sjedištem u SAD-u bilo kakav rad sa sankcioniranom organizacijom, prisiljavajući banke da zatvore račune, osiguravatelje da prekinu pokriće, a softverske tvrtke da obustave suradnju.
Dužnosnici suda mjesecima su se pripremali za mogućnost sankcija, prelazeći s Microsoftova softvera na druge operativne sustave te sklapajući nove aranžmane za bankarstvo i zdravstveno osiguranje.
Tajnik suda Osvaldo Zavala Giler ranije ovog tjedna pozvao je EU da bude spremna upotrijebiti takozvani 'mehanizam blokiranja' koji omogućuje zaštitu europskih zemalja od ekstrateritorijalnih učinaka sankcija.
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