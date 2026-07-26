smijenjen je haški tužitelj
Netanyahu je od SAD-a tražio da napadne ICC, koji je protiv njega podigao optužnicu za ratne zločine
Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio je u nedjelju da je sa američkim državnim tajnikom Marcom Rubijom razgovarao o kampanji za raspuštanje Međunarodnoga kaznenog suda (ICC), uoči putovanja u Washington sljedećeg ponedjeljka, gdje će se sastati s Donaldom Trumpom.
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„Sinoć sam razgovarao s državnim tajnikom Marcom Rubijom i on mi je ponovno potvrdio namjeru Sjedinjenih Država da odlučno djeluju protiv te organizacije, odnosno ICC-ja“, rekao je Netanyahu na početku sjednice vlade, prema priopćenju njegova ureda.
U tekstu Benjamin Netanyahu tvrdi da taj međunarodni sud „ugrožava pravdu u svijetu“ te sigurnost država podređuje „odlukama korumpiranih dužnosnika u Haagu“. Također je pozvao druge zemlje da slijede američku inicijativu, prenosi El Diario.
Netanyahu će u ponedjeljak, na poziv predsjednika Trumpa, otputovati u Washington, gdje će nazočiti sprovodu senatora Lindseyja Grahama i razgovarati s predsjednikom „o svim pitanjima na dnevnom redu, uključujući situaciju u Iranu“, rekao je izraelski premijer.
Sastanak Netanyahua i Donalda Trumpa, prvi njihov susret licem u lice od početka zajedničkog rata protiv Irana krajem veljače, održava se usred eskalacije neprijateljstava između Washingtona i Teherana, dok je Tel Aviv u stanju pripravnosti.
Posljednjih mjeseci odnos Netanyahua i Trumpa oscilirao je od izrazite srdačnosti do verbalnih napada u telefonskim razgovorima. Jedan takav slučaj izašao je na vidjelo početkom lipnja, kada je Trump, prema američkom portalu Axios, tijekom poziva nakon izraelskog bombardiranja Libanona Netanyahuu rekao da je „je*eno lud“.
Israeli PM Netanyahu says Marco Rubio is tearing down the ICC for him:— Suppressed News. (@SuppressedNws1) July 26, 2026
“I spoke yesterday with Secretary of State Marco Rubio, and once again he reaffirmed to me the United States' intention to act forcefully against the International Criminal Court (ICC).
The ICC endangers…
Izjave protiv bivšeg tužitelja Khana
Govoreći o smjeni Karima Khana, dotadašnjeg glavnog tužitelja Međunarodnoga kaznenog suda, koji je u petak razriješen dužnosti zbog navodnog seksualno neprimjerenog ponašanja, Netanyahu je sugerirao da je smijenjeni tužitelj izdao naloge za uhićenje njega i bivšeg ministra obrane Yoava Gallanta zbog navodnih ratnih zločina kako bi skrenuo pozornost sa svojih vlastitih nedjela.
„Učinio je to kako bi skrenuo pozornost, kako bi oko sebe okupio sve one koji mrze Izrael i, u biti, kako bi si stvorio zaštitni oklop. Taj je oklop probijen, a time su razotkriveni i njegovi pravi motivi, kao i nepravda i duboka korupcija koje ne postoje samo u Tužiteljstvu nego i u Međunarodnom kaznenom sudu u cjelini“, rekao je Netanyahu.
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