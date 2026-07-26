„Učinio je to kako bi skrenuo pozornost, kako bi oko sebe okupio sve one koji mrze Izrael i, u biti, kako bi si stvorio zaštitni oklop. Taj je oklop probijen, a time su razotkriveni i njegovi pravi motivi, kao i nepravda i duboka korupcija koje ne postoje samo u Tužiteljstvu nego i u Međunarodnom kaznenom sudu u cjelini“, rekao je Netanyahu.