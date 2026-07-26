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smijenjen je haški tužitelj

Netanyahu je od SAD-a tražio da napadne ICC, koji je protiv njega podigao optužnicu za ratne zločine

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N1info
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26. srp. 2026. 19:11
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afp ratni zločinac s tjeralicom i ratni zločinac (zasad) bez tjeralice
Fadel SENNA / POOL / AFP

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio je u nedjelju da je sa američkim državnim tajnikom Marcom Rubijom razgovarao o kampanji za raspuštanje Međunarodnoga kaznenog suda (ICC), uoči putovanja u Washington sljedećeg ponedjeljka, gdje će se sastati s Donaldom Trumpom.

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„Sinoć sam razgovarao s državnim tajnikom Marcom Rubijom i on mi je ponovno potvrdio namjeru Sjedinjenih Država da odlučno djeluju protiv te organizacije, odnosno ICC-ja“, rekao je Netanyahu na početku sjednice vlade, prema priopćenju njegova ureda.

U tekstu Benjamin Netanyahu tvrdi da taj međunarodni sud „ugrožava pravdu u svijetu“ te sigurnost država podređuje „odlukama korumpiranih dužnosnika u Haagu“. Također je pozvao druge zemlje da slijede američku inicijativu, prenosi El Diario.

Netanyahu će u ponedjeljak, na poziv predsjednika Trumpa, otputovati u Washington, gdje će nazočiti sprovodu senatora Lindseyja Grahama i razgovarati s predsjednikom „o svim pitanjima na dnevnom redu, uključujući situaciju u Iranu“, rekao je izraelski premijer.

Sastanak Netanyahua i Donalda Trumpa, prvi njihov susret licem u lice od početka zajedničkog rata protiv Irana krajem veljače, održava se usred eskalacije neprijateljstava između Washingtona i Teherana, dok je Tel Aviv u stanju pripravnosti.

Posljednjih mjeseci odnos Netanyahua i Trumpa oscilirao je od izrazite srdačnosti do verbalnih napada u telefonskim razgovorima. Jedan takav slučaj izašao je na vidjelo početkom lipnja, kada je Trump, prema američkom portalu Axios, tijekom poziva nakon izraelskog bombardiranja Libanona Netanyahuu rekao da je „je*eno lud“.

Izjave protiv bivšeg tužitelja Khana

Govoreći o smjeni Karima Khana, dotadašnjeg glavnog tužitelja Međunarodnoga kaznenog suda, koji je u petak razriješen dužnosti zbog navodnog seksualno neprimjerenog ponašanja, Netanyahu je sugerirao da je smijenjeni tužitelj izdao naloge za uhićenje njega i bivšeg ministra obrane Yoava Gallanta zbog navodnih ratnih zločina kako bi skrenuo pozornost sa svojih vlastitih nedjela.

nalog za uhićenjem Netanyahua, ICC
Nalog za uhićenjem Benjamina Netanyahua, Međunarodni kazneni sud | Screenshot (ICC)

„Učinio je to kako bi skrenuo pozornost, kako bi oko sebe okupio sve one koji mrze Izrael i, u biti, kako bi si stvorio zaštitni oklop. Taj je oklop probijen, a time su razotkriveni i njegovi pravi motivi, kao i nepravda i duboka korupcija koje ne postoje samo u Tužiteljstvu nego i u Međunarodnom kaznenom sudu u cjelini“, rekao je Netanyahu.

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Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (3)
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