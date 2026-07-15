TRUMPOV UDAR NA ICC
Vukušić: Međunarodni kazneni sud je pred slomom. Hrvatska i EU moraju djelovati
Profesorica svjetske povijesti na Sveučilištu u Utrechtu Iva Vukušić, u N1 Studiju uživo kod Nine Kljenak, komentirala je pojačanu kampanju američkog predsjednika Donalda Trumpa protiv Međunarodnog kaznenog suda (ICC) i poruku državnog tajnika Marca Rubija da će demontirati ICC. Pirjeti se i sankcijama sucima i zapsolenicima MKS-a
Trumpova administracija optužuje Međunarodni kazneni sud da "vodi rat" protiv Washingtona i "prijeti" Amerikancima.
"Donald Trump je protivnik ICC-a još od prvog mandata zbog istraga navodnih ratnih zločina američke vojske u Afganistanu, ali sad ta kampanja jača. Prijetnje sankcijama sucima i zaposlenicima suda, zbog propitivanja mogućih zločina SAD-a i Izraela, veliki su pritisak, ne samo na njih nego i na organizacije civilnog društva koje u Palestini skupljaju dokaze o ratnim zločinima. Radi se o ozbiljnoj eskalaciji, premda Trumpova politika nije bitno drukčija nego je bila", istaknula je Vukušić i dodala kako je prvo bio napad na pojedince, a sad se kreće na samu instituciju.
"Ljudima se tjera strah u kosti"
Upozorava da je zato rad ICC-a već ugrožen, ranije sankcionirani pojedinci ne mogu slobodno putovati, koristiti bankovne kartice i slično.
"Time se ljudima tjera strah u kosti. A osim organizacija civilnog društva, sad bi se na Trumpovoj meti mogla naći i Ukrajina, kojoj se pomoć može uvjetovati prekidom suradnje s Međunarodnim kaznenim sudom. Očekuje se izdavanje sankcija protiv institucije kao takve, a to može ugroziti sam sud. Primjerice, sud radi na Microsoftu, a ako budu sankcije, neće moći koristiti Microsoft, usluge američkih banaka, nabavu hrane i slično, pa se može biti silno dramatično u narednim mjesecima", upozorila je Vukušić.
"Trumpovo ekstremno i besramno shvaćanje suvereniteta"
Dodala je kako je ključni problem Trumpovo "ekstremno i besramno shvaćanje suvereniteta".
"Interesantno je da se američke vlade tijekom posljednjih 20-30 godina postavljaju slično njemu, ali kod njega je riječ o ekstremnoj i besramnoj varijanti. Prijašnji predsjednici bi bili diplomatičniji, ali nisu baš surađivali. Trump i njegovi ministri se ne libe reći što misle, a misle da su bolji od svih drugih", smatra Vukušić.
Licemjerje Francuske i Velike Britanije
Naglasila je kako je iznimno važno da države članice, među ostalima i Hrvatska, ne samo istupaju nego i nešto konkretno i rade kako bi zaštitile Međunarodni kazneni sud.
"Hrvatska to ne čini, što me dosta frustrira, ali može to promijeniti. Treba istovremeno i raditi i ne paničariti jer je međunarodni poredak bio u krizama i ranije, preživio je razne promjene i krize, preživjet će i ovo. SAD su važna i moćna država, ali nisu jedina. Zato je važno da se svi koji smo zagovornici međunarodnog poretka I poštovanja vladavine prava skupimo i branimo međunarodne institucije. Sad je trenutak da se djeluje, a ne da se samo daju mlake izjavice", upozorila je.
Napomenula je i da se europske države ponekad ponašaju neprimjereno kad je riječ o ICC-u, pa vidimo da sad Velika Britanija i Francuska silno guraju sud za Ukrajinu, a u drugim situacijama, gdje bi se one mogle naći pod udarom međunarodne pravde, izbjegavaju institucije kako ih se ne bi za nešto teretilo. Vukušić je to ocijenila licemjernim te da se radi interesa Europe nešto mora poduzeti.
"Ništa neće pasti samo s neba"
"Trump je svu maglu odstranio s naših očiju, pa se zna tko danas mulja poput Francuske i Velike Briatnija, koje je doista stalo. Ako želimo da nam kao ljudi kao EU u svijetu vjeruju, trebamo početi raditi što pričamo, a puna su nam usta ljudskih prava, no ništa ne radimo. Moramo se truditi. Ako se sjetimo mnogih drugih stvari koje su izgledale nemoguće, npr. pravo glasa za žene, pravo radnika da rade 8 sati dnevno umjesto 15, vidimo da je i to izboreno. Države, vlade, građani i civilno društvo trebaju se mobilizirati i boriti jer samo s neba ništa pasti neće", naglasila je Vukušić.
Uvjerena je kako periodi raspada sistema mogu biti jako generativni, a ne samo tragični.
"Problemi su stvoreni licemjerjem, moramo učiniti nešto da to popravimo. Postoji mala šansa da iz ovog pepela i drame nešto iskoristimo i napravimo korak naprijed. Ovo može biit generativno,a ne samo tragično", zaključila je i pozvala Hrvatsku da nešto poduzme, da se potrudi, a ne da se samo drži stava da ne možemo ništa protiv velikih.
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