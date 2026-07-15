Vukušić: Međunarodni kazneni sud je pred slomom. Hrvatska i EU moraju djelovati

"Hrvatska to ne čini, što me dosta frustrira, ali može to promijeniti. Treba istovremeno i raditi i ne paničariti jer je međunarodni poredak bio u krizama i ranije, preživio je razne promjene i krize, preživjet će i ovo. SAD su važna i moćna država, ali nisu jedina. Zato je važno da se svi koji smo zagovornici međunarodnog poretka I poštovanja vladavine prava skupimo i branimo međunarodne institucije. Sad je trenutak da se djeluje, a ne da se samo daju mlake izjavice", upozorila je.