NAVI PILLAY
Tko je nova dobitnica Nobelove nagrade za mir?
Južnoafrička pravnica i dugogodišnja aktivistica za ljudska prava Navanethem "Navi" Pillay ovogodišnja je dobitnica Nobelove nagrade za mir.
Norveški Nobelov odbor nagradio ju je za desetljeća rada na promicanju međunarodnog prava, zaštiti ljudskih prava i nastojanjima da odgovorni za ratne zločine, zločine protiv čovječnosti i genocid budu izvedeni pred lice pravde.
Pillay je rođena 23. rujna 1941. u južnoafričkom Durbanu, u obitelji indijskog podrijetla. Odrastala je u vrijeme apartheida, sustava rasne segregacije koji je desetljećima obilježavao život u njezinoj zemlji.
Unatoč diskriminaciji s kojom se suočavala, završila je studij prava i započela odvjetničku karijeru. Postala je prva žena koja je otvorila vlastiti odvjetnički ured u tadašnjoj pokrajini Natal. Tijekom apartheida zastupala je političke zatvorenike i protivnike režima rasne segregacije.
Nakon završetka apartheida ostvarila je značajnu pravosudnu karijeru, a kruna je bila 1995., kad je postala prva crnkinja imenovana sutkinjom Visokog suda u Južnoafričkoj Republici.
Važna uloga u procesuiranju genocida u Ruandi
Njezina međunarodna karijera posebno je došla do izražaja kada je imenovana sutkinjom Međunarodnog kaznenog suda za Ruandu, osnovanog radi procesuiranja odgovornih za genocid iz 1994.
Sudjelovala je u donošenju povijesnih presuda kojima je seksualno nasilje, uključujući silovanje, prepoznato kao mogući čin genocida. Takve odluke imale su velik utjecaj na razvoj međunarodnog kaznenog prava i zaštitu žrtava ratnih zločina.
Kasnije je bila sutkinja Međunarodnog kaznenog suda (ICC) u Haagu, institucije nadležne za procesuiranje najtežih međunarodnih zločina.
Od 2008. do 2014. obnašala je dužnost visoke povjerenice Ujedinjenih naroda za ljudska prava. Tijekom mandata bavila se kršenjima ljudskih prava diljem svijeta, diskriminacijom, zaštitom žena i manjina te odgovornošću država za postupanje prema vlastitim građanima.
Istraživala je i kršenja ljudskih prava u Gazi
Posljednjih godina Pillay je bila posebno angažirana na pitanjima izraelsko-palestinskog sukoba. Od 2021. predsjedavala je Neovisnim međunarodnim istražnim povjerenstvom UN-a za okupirano palestinsko područje, uključujući istočni Jeruzalem, i Izrael.
Povjerenstvo je istraživalo moguće povrede međunarodnog prava i kršenja ljudskih prava tijekom sukoba, uključujući postupke izraelskih snaga i palestinskih oružanih skupina.
Tijekom dugogodišnje karijere se zalagala za jačanje međunarodnih pravosudnih institucija, odgovornost političkih i vojnih čelnika te zaštitu civila u oružanim sukobima.
Nobelova nagrada za mir dodijeljena joj je upravo zbog doprinosa međunarodnoj pravdi i nastojanja da se najteži zločini ne ostave nekažnjenima.
Predsjednik Norveškog Nobelova odbora Jørgen Watne Frydnes istaknuo je njezin doprinos jačanju međunarodnog prava i institucija koje omogućuju procesuiranje ratnih zločina.
Pillay je tako postala jedna od rijetkih pravnica kojima je dodijeljena Nobelova nagrada za mir, a njezino priznanje dolazi u trenutku kada se međunarodne pravosudne institucije suočavaju sa sve većim političkim pritiscima i izazovima.
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