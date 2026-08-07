Novi vojni savez
Saudijska Arabija, Turska i Pakistan potpisali obrambeni sporazum
Saudijska Arabija, Turska i Pakistan potpisali su zajednički obrambeni sporazum, navodeći da će se napad na jednu od tih zemalja smatrati napadom na sve tri.
Oglas
Sporazum je objavljen na sastanku saudijskog prijestolonasljednika Mohammeda bin Salmana, turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana i pakistanskog premijera Shehbaza Sharifa u saudijskom gradu Meki.
Tri zemlje nastoje ojačati sigurnosne veze dok je rat između SAD-a i Irana zahvatio i Saudijsku Arabiju te poremetio pomorski promet kroz Hormuški tjesnac i Crveno more.
Saudijska Arabija i Pakistan prošle su godine objavili zajednički obrambeni sporazum.
Iran i njegovi saveznici pokrenuli su napade na ciljeve u Saudijskoj Arabiji i drugim zaljevskim državama te blokirali njihove pošiljke nakon što su SAD i Izrael 28. veljače napali Iran, javlja BBC.
U Jemenu se hutistički pobunjenici koje podržava Iran – i koji kontroliraju sjever zemlje – bore protiv vladinih snaga koje podupire koalicija predvođena Saudijskom Arabijom.
Prošlog mjeseca Huti su najavili "pomorski embargo" protiv Saudijske Arabije te gađali saudijske zračne luke, naftna postrojenja i tankere u Crvenom moru.
Saudijska Arabija odgovorila je napadima na položaje Huta i formiranjem nove pomorske koalicije za zaštitu pomorskog prometa u Crvenom moru i Adenskom zaljevu.
Objavljujući sporazum u petak, pakistansko ministarstvo vanjskih poslova priopćilo je da će se napad na bilo koju od triju država "smatrati napadom na sve njih".
PROČITAJTE VIŠE
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas