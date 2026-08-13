analiza Admira Mulaosmanovića
Analitičar o sporazumu Arabije, Turske i Pakistana: Uskoro bi se mogle pridružiti još dvije države
Gost naše Hanan Nanić u Novom danu bio je Admir Mulaosmanović, povjesničar i vanjskopolitički analitičar iz Aurora fondacije. Razgovarali su o geopolitičkoj situaciji na Bliskom istoku.
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