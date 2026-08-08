"Zajednički obrambeni sporazum iz Meke" imat će obvezujući članak nalik NATO-ovom

Fidan je za državnu novinsku agenciju Anadolija rekao da novi savez nije usmjeren protiv Irana ni bilo koje druge zemlje, već predstavlja opću obvezu potpore sigurnosti triju saveznika. Dodao je da će saveznici dogovoriti na konzultacijama kakav bi opseg, oblik i način potpore zatražili u slučaju napada, ali da se nijedna zemlja neće smatrati prijetnjom sve dok ne izvrši napad na neku od članica.