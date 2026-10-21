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Mirage 2000D

Srušio se francuski vojni avion, poginuo jedan član posade

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21. lis. 2026. 09:41
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A Taiwan Air Force Mirage 2000 fighter jet takes off at Hsinchu Air Base in Hsinchu on December 29, 2025.
Mirage 2000D borbeni zrakoplov, ilustrativna fotografija | CHENG Yu-chen / AFP

Francuski borbeni zrakoplov srušio se na istoku zemlje, najmanje jedna osoba poginula.

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Francuski borbeni zrakoplov srušio se na istoku zemlje, pri čemu je poginula najmanje jedna osoba, priopćile su u srijedu francuske oružane snage. Prema navodima francuskog Ministarstva oružanih snaga, borbeni zrakoplov Mirage 2000D vraćao se sa zadaće kada se srušio kasno u utorak navečer.

Posadu zrakoplova činili su pilot borbenog zrakoplova i časnik za upravljanje oružnim sustavima, obojica pripadnici francuskih zračnih i svemirskih snaga, prenosi AP. Pronađeno je tijelo jedne osobe, dok se potraga za drugim članom posade nastavlja.

Pokrenuta je istraga kako bi se utvrdio uzrok nesreće. Mirage 2000D specijaliziran je za napade na kopnene ciljeve. Riječ je o dvosjednom borbenom zrakoplovu projektiranom za djelovanje u složenim uvjetima, priopćilo je ministarstvo.

Koristi se za konvencionalne zračne operacije i misije projekcije vojne moći.

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