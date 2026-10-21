Student vratio više od 100.000 eura koje mu je banka greškom isplatila, evo kako su ga nagradili

Roman Synkevych / Unsplash / Ilustracija

Neobična pogreška u austrijskoj banci dovela je 25-godišnjeg gruzijskog studenta u situaciju kakvu vjerojatno nije mogao ni zamisliti. Umjesto 12.900 eura, koliko je želio podići, iz poslovnice je izašao s više od 120.000 eura. Tek nekoliko sati poslije doznao je da je dobio znatno više novca nego što mu pripada.

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Sve se dogodilo u Salzburgu, gdje mladić studira. Novac je prethodno posudio od prijatelja kako bi dokazao da ima dovoljno financijskih sredstava za dobivanje dozvole boravka u Austriji, prenosi N1 Slovenija.

Kada je posjetio poslovnicu banke Sparkasse Salzburg, nije ni slutio da će se uobičajeni odlazak u banku pretvoriti u nesvakidašnji događaj.

Za pogrešku doznao tek nakon treninga

Nakon podizanja novca student je cijeli iznos predao prijatelju od kojeg ga je posudio, a zatim otišao na trening. U međuvremenu je banka otkrila pogrešku pri isplati te ga nazvala i obavijestila o nepravilnosti.

Tek tada su mladići shvatili što se dogodilo. Student je kontaktirao prijatelja pa su zajedno provjerili sadržaj vrećice s novčanicama. Kada su prebrojili novac, postalo je jasno da su dobili znatno više nego što su očekivali.

Austrijski mediji objavili su i snimku na kojoj prijatelji u automobilu pregledavaju svežnjeve novčanica.

Prijatelj je za austrijsku javnu radioteleviziju ORF izjavio da ga je količina novca iznenadila, ali i zabrinula. Bio je svjestan da bi se zbog zadržavanja novca mogli naći u ozbiljnim problemima.

Višak novca odmah su vratili

Umjesto da riskiraju moguće posljedice, odlučili su se vratiti u banku.

Zaposlenici su ponovno prebrojili novčanice i utvrdili razmjere pogreške, nakon čega su mladići vratili višak novca.

Banka Sparkasse Salzburg potvrdila je da je do pogreške došlo zbog ljudskog propusta. Studentu se ispričala zbog neugodnosti te mu zahvalila na suradnji i razumijevanju.

Za povrat više od 100.000 eura dobio - gumene bombone

Najneobičniji dio priče uslijedio je nakon što je novac vraćen.

Iako je vratio iznos veći od 100.000 eura, student za svoje poštenje nije dobio novčanu nagradu.

Banka mu je zahvalila na prilično skroman i neočekivan način – poklonila mu je paketić gumenih bombona sa svojim logotipom.