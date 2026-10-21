vremenska prognoza
Dio zemlje već zahvatilo nevrijeme, stižu još jači pljuskovi: Tri županije u opasnosti od poplava
Donosimo vremensku prognozu naše meteorologinje Tee Blažević
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Zbog olujnog juga u prekidu je cijeli niz pomorskih linija, u dijelu zemlje već ima kiše i pljuskova, pretežno duž Jadrana i uz Jadran.
U nastavku srijede oborina će se širiti i na ostatak unutrašnjosti, središnje i istočne predjele s tim da će duž Jadrana i uz Jadran lokalno biti izraženijih kiše i pljuskova, zbog čega je na snazi viši stupanj upozorenja putem sustava Meteoalarm Državnog hidrometeorološkog zavoda.
Hidrolozi Državnog hidrometeorološkog zavoda izdali su specijalno priopćenje uslijed mogućih poplavljivanja:
"Tijekom sutrašnjeg dana na području Primorsko-goranske, Istarske i Dubrovačko-neretvanske županije moguća su grmljavinska nevremena s lokalno obilnijom oborinom, koja mogu uzrokovati pojavu bujičnih i urbanih poplava."
Četvrtak također donosi česte kišu i pljuskove s grmljavinom, koji još mjestimice duž Jadrana i uz Jadran mogu biti izraženiji, većinom još tijekom prijepodneva. Poslijepodne će se sa zapada postupno razvedravati.
Petak donosi sunčanije prilike, no i hladnije, osobito ujutro u unutrašnjosti, kad može biti i magle.
Za vikend još hladnije, mjestimice i desetak stupnjeva u odnosu na jučerašnje vrijednosti. Već u noći na subotu očekuje se kiša, najprije na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru, potom i drugdje tijekom subote.
Drugi dio vikenda donijet će stabilnije prilike.
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