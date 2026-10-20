"obrambene misije"
Britanija vojno intervenira na strani Saudijske Arabije: Burnham šalje vojne zrakoplove na Bliski istok
Odluka o "zaštiti saveznika" dolazi nakon što je Saudijska Arabija posljednjih tjedana bila izložena intenzivnim napadima iz susjednog Jemena.
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Ujedinjeno Kraljevstvo rasporedit će borbene zrakoplove kako bi zaštitilo Saudijsku Arabiju od napada pokreta Ansar Alah, čime će "pojačati obranu svojeg saveznika" nakon što je kraljevstvo posljednjih tjedana bilo izloženo brojnim napadima, piše Financial Times.
Prema riječima izvora upoznatih sa situacijom, borbeni zrakoplovi Typhoon britanskog Kraljevskog ratnog zrakoplovstva (RAF) bit će poslani kako bi štitili saudijske gradove i ključnu infrastrukturu od raketnih napada i napada bespilotnim letjelicama koje izvodi jemenski pokret.
Britanija će također poslati transportni zrakoplov Atlas A400M kako bi pomogla u prijevozu teške opreme unutar zemlje, naveli su izvori.
Pojačano britansko sudjelovanje u sukobu, o kojem je u utorak prvi izvijestio Bloomberg, nadovezuje se na prošlomjesečnu odluku britanskog premijera Andyja Burnhama da u Saudijsku Arabiju pošalje zrakoplov RAF Voyager za opskrbu gorivom u zraku.
Burnham je odobrenje zahtjeva Rijada za britanskom vojnom pomoći povezao s nastojanjima britanske vlade da obuzda troškove života u zemlji i osigura neometanu opskrbu naftom.
Međutim, premijer je nastojao umanjiti značaj trajanja raspoređivanja zrakoplova Voyager, namijenjenog obrambenim operacijama opskrbe gorivom u zraku, naglašavajući da je riječ o vremenski ograničenoj misiji za koju se pretpostavlja da će trajati nekoliko tjedana.
Britanija je već rasporedila sustave protuzračne obrane i vojne savjetnike kako bi pomogla Saudijskoj Arabiji u obrani od raketnih napada i napada bespilotnim letjelicama.
Sukob između Saudijske Arabije i njezinih posredničkih snaga u Jemenu protiv pokreta Ansar Alah, koji je bio zamrznut nakon primirja iz 2022., ponovno se rasplamsao nakon što je Saudijska Arabija u srpnju ove godine bombardirala civilni aerodrom u Sani, glavnom gradu Jemena.
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