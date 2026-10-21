novi test za vladajuće
Penava sve bliže izlasku iz koalicije? "Do kraja godine više neće biti dio vladajuće većine"
Istup predsjednika Domovinskog pokreta Ivana Penave u Splitu, gdje je napao policiju i medije zbog objave fotografija pripadnika Torcide za kojima se traga, mogao bi biti uvod u novu krizu vladajuće koalicije. Visokopozicionirani izvor iz HDZ-a tvrdi da Penava namjerno zaoštrava odnose s premijerom Andrejem Plenkovićem te da bi već do kraja godine mogao napustiti koaliciju. U HDZ-u se, međutim, računa na to da ga neće slijediti svi zastupnici Domovinskog pokreta, zbog čega se već razmatraju moguće kombinacije za očuvanje saborske većine, pišu 24 sata.
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"Neće ovo stati i Ivan Penava će ići zatezati situaciju na drugim pitanjima, vjerojatno već na rebalansu proračuna ili proračunu gdje će uskratiti potporu, pa očekujemo da će do kraja godine sam izaći iz koalicije ili će isprovocirati izbacivanje. Penava nema drugog izbora i kroz to treba gledati i ovu promašenu podršku dijelu Torcide koja je slavila Hitlera. Iako se od toga ogradio, on je tamo fizički došao iz Vukovara i to je znak nedvosmislene podrške", kaže visokopozicionirani sugovornik iz HDZ-a u razgovoru s Ivanom Pandžićem za 24 sata.
HDZ se priprema za krizu?
U HDZ-u se izgleda spremaju za novu krizu i razmišljaju što će bez potpore Domovinskog pokreta, bez obzira na jučerašnji pomirljiv ton Andreja Plenkovića kada su ga pitali za Penavin istup.
"Dva su razloga za takvo Penavino ponašanje. Nikad niža potpora u javnosti prema anketama i nikad lošiji odnosi s premijerom. On zna da ne može na parlamentarnim izborima za godinu i pol osvojiti sedam-osam mandata i zato si ide pokušati dići rejting napadom na Vladu i izlaskom koalicije. Opet će se raskoliti i Penava može računati da će njegov potez podržati tri-četiri zastupnika, a dio će ostati u koaliciji. Primjerice, niti jedan od tri ministra u Vladi sigurno nije za taj put jer rade svoj posao i to im samo šteti, ali Penava tako vidi slamku spasa i da će izlaskom i napadima s desna uspjeti dići rejting i opet osvojiti više mandata na izborima", nastavlja sugovornik 24 sata.
Neizvjesna računica
Računica je zasad neizvjesna. Vladajuća koalicija ima formalnu podršku ukupno 79 od potrebnih 76 zastupnika. Manjak tri zastupnika DP-a ne znači odmah i pad Vlade. Ako bi koaliciju napustilo četvero, onda bi već značilo da treba nove partnere. Prema izvoru 24 sata, sigurno se očekuje preslagivanje.
"Penava je izabrao pogrešan put s ovim u Splitu, ali čini se da je to put bez povratka. Jer napasti policiju i ministra Davora Božinovića zbog zakonite objave fotografija ljudi koji su u bijegu je jasna poruka", zaključuje.
Penava priprema izlaz?
Na današnjem sastanku vladajuće koalicije HDZ, Domovinski pokret i ostali partneri trebali bi raspraviti istup Ivana Penave. Predsjednik DP-a već je zaprijetio izlaskom iz koalicije ako se ne osnuju javna ustanova i spomen-područje za posmrtne ostatke žrtava komunizma te ne osiguraju sredstva za ekshumaciju posmrtnih ostataka osoba koje su partizani ubili nakon 1945. godine. Kao dodatni razlog za napuštanje vladajuće većine naveo je mogući povratak SDSS-a u koaliciju.
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