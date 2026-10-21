Penava sve bliže izlasku iz koalicije? "Do kraja godine više neće biti dio vladajuće većine"

"Dva su razloga za takvo Penavino ponašanje. Nikad niža potpora u javnosti prema anketama i nikad lošiji odnosi s premijerom. On zna da ne može na parlamentarnim izborima za godinu i pol osvojiti sedam-osam mandata i zato si ide pokušati dići rejting napadom na Vladu i izlaskom koalicije. Opet će se raskoliti i Penava može računati da će njegov potez podržati tri-četiri zastupnika, a dio će ostati u koaliciji. Primjerice, niti jedan od tri ministra u Vladi sigurno nije za taj put jer rade svoj posao i to im samo šteti, ali Penava tako vidi slamku spasa i da će izlaskom i napadima s desna uspjeti dići rejting i opet osvojiti više mandata na izborima", nastavlja sugovornik 24 sata.