Plenković objavio koliki će dodatak umirovljenici dobiti u prosincu

Održan je i susret s Borjanom Krišto, nakon izbora u BiH. Susreli su se i s Darijanom Filipović, novom članicom Predsjedništva BiH. U posjet Zagrebu došao je prvi put nakon 30-ak godina ministar vanjskih poslova Kine. Članovi Vlade bili su u posjetu Drvaru u BiH, a Plenković kaže da je to "velika poruka Hrvatima Drvara".