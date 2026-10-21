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sjednica vlade

Plenković objavio koliki će dodatak umirovljenici dobiti u prosincu

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Hina
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21. lis. 2026. 08:09
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10:49
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Igor Kralj/PIXSELL

Premijer Andrej Plenković na sjednici Vlade osvrnuo se na niz aktualnih domaćih i vanjskopolitičkih tema, od cijena goriva i regionalnog razvoja do odnosa sa susjednim državama i migracijske politike Europske unije. Posebno se osvrnuo na položaj umirovljenika te najavio povećanje godišnjeg dodatka na mirovine, koji će u prosjeku iznositi 208 eura.

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Plenković se na Vladi osvrnuo na jučerašnji posjet Šibeniku. Govorio je o važnosti ulaganja na lokalnoj razini te rekao da se pregovara i o novom financijskom okviru za nacionalne politike, posebno za područja koja su potpomognuta.

Obilježeno je 10 godina rada ove Vlade, a Plenković je zahvalio svima koji pridonose te zatražio da tako nastave i dalje.

Govorio je i o cijenama goriva, rekavši da su cijene znatno niže nego što bi bile kad bi Vlada ostavila formiranje cijene samo tržištu.

Susreti sa stranim dužnosnicima

Održan je i susret s Borjanom Krišto, nakon izbora u BiH. Susreli su se i s Darijanom Filipović, novom članicom Predsjedništva BiH. U posjet Zagrebu došao je prvi put nakon 30-ak godina ministar vanjskih poslova Kine. Članovi Vlade bili su u posjetu Drvaru u BiH, a Plenković kaže da je to "velika poruka Hrvatima Drvara".

Plenković je na Vladi najavio i posjet Crnoj Gori u četvrtak. Kaže da je to prigoda za nastavak razgovora, nakon što je susjedna zemlja pristala na dva prijedloga u pristupnim pregovorima.

Govoreći o situaciji u Ukrajini, premijer kaže da se otvara tema politike migracija, zbog koje psotoje duboke podjele među članicama EU-a. Hrvatska se zalaže za čvrst pristup pitanju nezakonitih migracija. "Nema nijednog drugog pitanja koje je toliko utjecalo na pejzaž EU-a kao migrantska kriza 2015. i 2016." rekao je.

Što se tiče incidenata vezanih za utakmicu Hajduka i Ajaxa, Plenković kaže da nema što dodati osim što nadležna tijela postupaju.

Dodatak na mirovine

Dodatak na mirovine povećava se u prosjeku na 208 eura, rekao je Plenković. U proračunu je za tu namjenu osigurano 260 milijuna eura.

"Kad se uz povećanje mirovina doda godišnji dodatak, prosječna mirovina je na oko 780 eura, a rekli smo da želimo da bude između 750 i 800 eura, i radimo na tome da pomognemo umirovljenicima koji su nam posebno važni", poručio je Plenković.

Vlada na današnjoj sjednici donosi odluku o vrijednosti godišnjeg dodatka za godinu mirovinskoga staža za 2026., a prema najavama, iznosit će sedam eura.

Vlada će na sjednici također donijeti tri važne odluke: O vrijednosti godišnjeg dodatka za jednu godinu mirovinskoga staža za 2026. godinu, o prodajnim objektima koji obavljaju djelatnost trgovine na malo za određene proizvode na dan blagdana 1. studenoga 2026. - Svi sveti, te o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o nabavi usluge uklanjanja i zbrinjavanja i/ili oporabe nepropisno odloženog otpada u Poznanovcu.

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andrej plenković godišnji dodatak na mirovine mirovinski dodatak sjednica vlade vijesti iz hrvatske

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