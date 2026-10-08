Sve više radnika u Njemačkoj otvara bolovanje zbog ove bolesti: Nema ih po mjesec dana

Prema procjeni društva za zdravstveno osiguranje AOK, mentalne bolesti sve više postaju pokretač izostanaka s posla – i to s dugim prekidima rada. Zato su prošle godine na 100 fondovanika bila 403 dana nesposobnosti za rad, objavio je AOK na temelju podataka o vlastitim osiguranicima. U 2016. godini na 100 osiguranika dolazilo je 284 dana izostanka, prenosi Fenix magazin.