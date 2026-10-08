SNIMKA POSTALA VIRALNA
VIDEO / Mladoženja pred oltarom priredio prizor koji baka neće zaboraviti
Snimka s jednog vjenčanja postala je pravi viralni hit na društvenim mrežama. Mladoženja je neposredno prije početka svadbene ceremonije pokušao jednom od uzvanika dobaciti elektroničku cigaretu, no promašio je i umjesto gosta pogodio stariju ženu, navodno svoju baku.
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Na snimci se vidi mladoženja kako stoji pred oltarom i čeka mladenku. Jedan od uzvanika snima ga, a zatim mu gestom daje do znanja da očekuje da mu nešto dobaci. Mladoženja tada iz džepa vadi elektroničku cigaretu i pokušava je baciti prema njemu.
No bacanje nije završilo prema planu. Elektronička cigareta pogodila je stariju ženu, koja je od iznenađenja i boli glasno uzviknula.
"Jesi li me udario?", upitala je gosta koji je snimao. On joj je odgovorio da nije te joj rekao da ju je pogodio češer koji je pao sa stabla.
"Sve je u redu", dodao je. Sudeći prema snimci, žena je povjerovala njegovu objašnjenju.
Korisnica TikToka @trinityalexiss2, koja je objavila snimku, naknadno je pojasnila da je s bakom sve u redu.
"Baka je dobro, za sve koji pitaju. Možda još uvijek misli da ju je pogodio češer", napisala je.
Snimka prikupila više od 30 milijuna pregleda
Snimka je brzo postala viralna i prikupila više od 30 milijuna pregleda. Brojni korisnici kritizirali su mladoženju jer se nije mogao suzdržati od korištenja elektroničke cigarete barem do završetka ceremonije.
Veliku pozornost privuklo je i objašnjenje uzvanika da je baku pogodio češer. Mnogi komentatori istaknuli su da elektroničke cigarete nisu toliko lagane te da je udarac ženu morao prilično zaboljeti.
"Strašno je što joj lažu u lice", komentirao je jedan korisnik.
Dok su neki oštro kritizirali mladoženju, drugi su cijeli događaj doživjeli kao apsurdnu i prilično komičnu situaciju.
"Ne znam kako se mladoženja uspio suzdržati od smijeha. Da sam ja bio na njegovu mjestu, morali bi prekinuti ceremoniju koliko bih se smijao", napisao je jedan komentator.
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