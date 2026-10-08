Posao iz snova: Za sedam dana plaćaju 2000 eura, a zadatak je gotovo nevjerojatan

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Zamislite posao u kojem trebate putovati s otoka na otok, udisati mirise mora i borovih šuma, uživati u prirodi i za to dobiti 2000 eura. Zvuči kao šala, ali upravo takvu priliku nudi jedna turistička organizacija u Finskoj, koja je raspisala međunarodni natječaj za posao kakav dosad gotovo da nije postojao.

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Turistička organizacija "Visit Turku Archipelago" traži osobu koja će postati službeni „nos” arhipelaga Turku, jednog od najljepših prirodnih područja Finske. Njezin će zadatak biti istraživati otoke, prepoznavati karakteristične mirise i svoja iskustva predstavljati ljudima diljem svijeta.

Organizatori tvrde da je njihov arhipelag destinacija s najljepšim mirisima na planetu, ali odlučili su da to ne ostane samo marketinška tvrdnja. Zato žele angažirati nekoga tko će to područje upoznati na potpuno drukčiji način, koristeći se prvenstveno osjetilom njuha.

Iza neobične kampanje stoji marketinška agencija United Imaginations, a posebnu pozornost privuklo je sudjelovanje francuskog glumca Lamberta Wilsona, poznatog po ulozi u filmskom serijalu „Matrix”. On se pojavljuje u promotivnom filmu u ulozi čovjeka zaduženog za pronalazak idealnog kandidata.

Plaća 2000 eura, a posao traje najviše sedam dana

Iako zvuči kao promotivni trik, organizatori naglašavaju da je riječ o stvarnom, plaćenom poslu za koji će s odabranim kandidatom biti sklopljen ugovor o radu na određeno vrijeme.

Angažman će trajati od pet do sedam dana tijekom svibnja ili lipnja 2027. godine, a točan termin bit će dogovoren s odabranim kandidatom.

Za to razdoblje predviđena je naknada od 2000 eura bruto, uz dodatnu zakonom propisanu naknadu za godišnji odmor. Dakle, nije riječ o mjesečnoj plaći, nego o ukupnom iznosu za ovaj kratkotrajni angažman.

Posebna je pogodnost to što poslodavac u cijelosti pokriva troškove putovanja do arhipelaga i smještaja tijekom boravka. Drugim riječima, odabrana osoba neće morati sama financirati put do Finske ni hotelski smještaj.

A što će zapravo raditi?

Umjesto ureda i svakodnevnih sastanaka, radno mjesto odabranog kandidata bit će otoci Baltičkog mora, obale, borove šume, tradicionalne finske saune i mala lokalna naselja.

Zadatak neće biti samo prepoznati ugodne mirise nego ih i opisati na dovoljno zanimljiv način kako bi kod drugih ljudi pobudili želju da posjete ovo područje.

Miris svježe pečenog kruha, slani morski zrak, dim koji izlazi iz saune, borove iglice nakon kiše, zagrijane stijene na obali i mirisi lokalnog bilja samo su neki od detalja koje će budući zaposlenik istraživati.

Osim toga, morat će samostalno snimati videozapise i fotografije koji će se poslije koristiti na društvenim mrežama i drugim promotivnim kanalima turističke organizacije.

Na kraju putovanja očekuje se i izvješće o otkrivenim mirisima koje će poslužiti za izradu posebnog turističkog vodiča posvećenog mirisima arhipelaga.

Tko se može prijaviti i kako izgleda prijava?

Dobra je vijest da za ovaj posao nije potrebno posebno obrazovanje ni prethodno iskustvo u industriji parfema.

Organizatori poručuju da traže osobu s izraženim osjetilom njuha, dobrom sposobnošću zapažanja i vještinom zanimljivog prenošenja vlastitih iskustava drugima.

Kandidati moraju imati najmanje 18 godina, posjedovati opremu za snimanje fotografija i videozapisa, pri čemu je dovoljan i kvalitetan pametni telefon, te biti dostupni tijekom predviđenog razdoblja angažmana.

Važan je uvjet i zakonsko pravo na rad u Finskoj, koje kandidat mora imati u trenutku prijave i tijekom obavljanja posla 2027. godine. Natječaj je otvoren i za zainteresirane iz drugih država.

Sam postupak prijave također je neobičan.

Zainteresirani trebaju snimiti kratak videozapis za Instagram ili TikTok u kojem će se predstaviti, odabrati predmet po želji, pomirisati ga i opisati njegove karakteristike.

Organizatori žele vidjeti ne samo kako kandidati govore pred kamerom nego i koliko uvjerljivo mogu prenijeti doživljaj mirisa.

Videozapis treba objaviti na javnom profilu, označiti račun @saaristo_finland i upotrijebiti oznaku #SaaristoNoseJob, a zatim ispuniti prijavni obrazac na službenoj internetskoj stranici.

Pri odabiru kandidata ocjenjivat će se sposobnost opisivanja mirisa, nastup pred kamerom, prisutnost na društvenim mrežama i ukupan dojam koji kandidat ostavi.

Klasičnih razgovora za posao neće biti. Odluka će biti donesena isključivo na temelju prijave i dostavljenog videozapisa.

Rok za prijavu je 25. listopada 2026. godine. Svi kandidati trebali bi dobiti odgovor elektroničkom poštom najkasnije do 10. studenoga, dok će ime odabrane osobe biti javno objavljeno 17. studenoga.