Ilhan Omar
Racija u domu američke demokratske zastupnice i žestoke Trumpove kritičarke
Američke vlasti izvele su u ponedjeljak prije zore raciju u domu demokratske zastupnice Ilhan Omar u okolici Washingtona u sklopu istrage o njezinim imigracijskim dokumentima, budući da je rođena u Somaliji, izvijestio je Fox News Digital pozivajući se na upućeni izvor.
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„Danas je na području Washingtona D.C. Služba za unutarnje sigurnosne istrage izvršila sudski nalog za pretragu koji je osiguralo Ministarstvo pravosuđa. Ova akcija provođenja zakona dio je savezne istrage koja je u tijeku”, izjavio je glasnogovornik ministarstva pravosuđa televiziji.
Medij je izvijestio da je racija uslijedila nakon kaznene istrage o prijevari u vezi s dokumentima te zastupnice iz Minnesote, koje je ispunio njezin pokojni otac dok je bila dijete.
Ministarstvo pravosuđa nije odmah odgovorilo na zahtjev za komentarom. Predstavnik Ilhan Omar također nije odmah odgovorio na zahtjev za komentarom.
Omar je česta meta političkih uvreda republikanskog predsjednika Donalda Trumpa, koji je somalsko-američku zajednicu prikazao kao prijetnju Minnesoti u izljevu antisomalske i antimuslimanske retorike.
Omar, glasna kritičarka Trumpa, ocijenila je njegovu fokusiranost na nju „nezdravom i ljigavom opsesijom”.
Prošlog tjedna Trump je nazvao demokratskog kandidata za američki Senat iz Michigana, Abdula El-Sayeda, koji je musliman, „RADIKALNIM ekstremistom” i „simpatizerom terorista”, istodobno izražavajući podršku republikanskom kandidatu Mikeu Rogersu.
Aktivisti za ljudska prava kritiziraju retoriku republikanskog predsjednika prema manjinama i imigrantima, uključujući i situaciju kada je ranije Somalce nazvao „smećem”.
Trump je u veljači izjavio da bi Omar i demokratska zastupnica Rashida Tlaib iz Michigana, koja je također muslimanka, trebale biti „smještene u ustanovu” i vraćene „odakle su došle”.
Obje zastupnice kritizirale su Trumpa tijekom njegova obraćanja o stanju nacije dok je hvalio stroge mjere svoje administracije u borbi protiv imigracije i njezine akcije provođenja imigracijskih zakona.
Prošlog mjeseca muškarac iz Minnesote koji je pošpricao Omar octom osuđen je na godinu dana i dva mjeseca zatvora nakon što je priznao krivnju za napad na saveznu dužnosnicu. Anthony James Kazmierczak priznao je da je napao Omar jer se nije slagao s njezinim progresivnim političkim stajalištima.
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