nasilje u školama
Kaos u Turskoj: Osam učenika ozlijeđeno u tučnjavi, jedan u kritičnom stanju
Osam učenika ozlijeđeno je u tučnjavi u školi u istanbulskoj četvrti Başakşehir u utorak, a jedan se nalazi u kritičnom stanju, izjavio je turski ministar zdravstva.
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Još dvoje učenika u stanju je koje varira od umjerenog do teškog, napisao je ministar Kemal Memişoğlu na platformi X, dodavši da se svih osmero liječi u bolnicama.
Ured guvernera Istanbula prethodno je objavio da je petero učenika ozlijeđeno u sukobu te da je pokrenuta istraga. Nisu izneseni detalji o njihovom stanju ili dobi.
Lokalni mediji, uključujući Hurriyet Daily, izvijestili su o napadu nožem koji je počinio učenik, pri čemu motiv napada nije poznat. Incident se dogodio oko 8:40 sati u školi u četvrti Kayabaşı, izvijestila je državna novinska agencija Anadolija.
Snimke podijeljene na društvenim mrežama prikazuju vozila hitne pomoći u krugu škole i prestrašene učenike.
Nasilje u školama privlači veliku pozornost u Turskoj nakon niza incidenata ove godine.
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