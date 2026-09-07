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Ova je zemlja prva u Europi zabranila uvoz knjiga iz Rusije i Bjelorusije: "Želimo se zaštititi od propagande"

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N1 Info
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07. ruj. 2026. 16:27
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Knjige UNSPLASH
Ilustracija: Tim Wildsmith on Unsplash

Latvija je od 1. rujna zabranila uvoz knjiga, novina i drugih tiskanih materijala iz Rusije i Bjelorusije, uz obrazloženje da se time želi zaštititi od dezinformacija i ratne propagande Kremlja.

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Riječ je o prvoj takvoj zabrani ruskih potrošačkih proizvoda u Europi. Mjera, osim tiskanih materijala, obuhvaća i niz drugih proizvoda poput odjeće, igračaka i sportske opreme.

Latvijsko Ministarstvo vanjskih poslova tvrdi da je cilj dodatno smanjiti gospodarske veze s Rusijom i Bjelorusijom te povećati otpornost društva na hibridne prijetnje, piše Euronews.

Ruski proizvodi gotovo nestali iz uvoza

Latvija, članica EU-a i NATO-a koja graniči s Rusijom i Bjelorusijom, snažno podržava Ukrajinu od početka ruske invazije 2022. godine.

Prema podacima vlasti, uvoz iz Rusije i Bjelorusije od početka rata smanjen je za oko 91 posto. Ipak, knjige i drugi tiskani materijali ostali su među najvećim kategorijama potrošačke robe koja se još uvijek uvozila iz Rusije.

Vlasti u Rigi upozoravaju i na kontinuirane hibridne prijetnje, koje uključuju kibernetičke napade, upade dronova i kampanje dezinformiranja.

Poseban fokus na ruski jezik

Latvija već godinama poduzima mjere kojima želi smanjiti utjecaj ruskog jezika i Moskve u zemlji. Ukidala je porezne pogodnosti za izdavače publikacija na ruskom jeziku te postupno smanjuje uporabu ruskog jezika u školama.

Oko četvrtine stanovnika Latvije etnički su Rusi, prema službenim podacima.

Odnosi Latvije i Moskve posljednjih su godina sve napetiji. Rusija je u svibnju najavila mogućnost pokretanja postupka pred Međunarodnim sudom pravde zbog navodne diskriminacije ruskog govornog stanovništva u Latviji, Litvi i Estoniji.

Baltičke zemlje te optužbe odbacuju i tvrde da Moskva pokušava iskoristiti rusku manjinu, čiji se broj značajno povećao tijekom desetljeća sovjetske okupacije, za poticanje napetosti u regiji.

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bjelorusija knjige latvija rusija ruske knjige uvoz knjiga

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