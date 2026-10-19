LAKŠE PUTOVANJE
Promjene na granici s BiH: Devet graničnih prijelaza dobiva novi status, jedan se ukida
Hrvatska mijenja kategorizaciju graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom. Devet prijelaza koji su dosad bili namijenjeni pograničnom prometu dobiva status stalnih prijelaza za međunarodni promet putnika, dok se jedan neaktivni prijelaz briše s popisa.
Oglas
Izmjene Uredbe o graničnim prijelazima Republike Hrvatske mogle bi olakšati prelazak granice, osobito stanovnicima pograničnih područja.
Najvažnija promjena odnosi se na devet postojećih prijelaza koji prelaze iz kategorije pograničnog prometa u kategoriju stalnih prijelaza za međunarodni promet putnika u cestovnom prometu.
To znači da će se na njima međunarodni putnički promet odvijati prema pravilima koja vrijede za tu kategoriju prijelaza. Pritom nije riječ o otvaranju novih graničnih prijelaza, nego o promjeni statusa postojećih, piše novinar Slobodne Dalmacije Stanislav Soldo.
Šesnaest prijelaza za putnički i robni promet
Uredba utvrđuje 16 stalnih graničnih prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u cestovnom prometu.
To su Gunja, Županja, Slavonski Šamac, Svilaj, Slavonski Brod, Gornji Varoš, Jasenovac, Maljevac, Ličko Petrovo Selo, Strmica, Kamensko, Vinjani Gornji, Vinjani Donji, Klek, Zaton Doli i Gornji Brgat.
Za razliku od prijelaza namijenjenih isključivo putnicima, ova kategorija obuhvaća i međunarodni robni promet.
Osamnaest prijelaza za međunarodni promet putnika
U drugoj kategoriji nalazi se 18 stalnih graničnih prijelaza za međunarodni promet putnika u cestovnom prometu.
Riječ je o prijelazima Hrvatska Dubica, Hrvatska Kostajnica, Dvor, Bogovolja, Užljebić, Bili Brig, Aržano, Aržano Pazar, Dvorine, Orah, Slivno, Mali Prolog, Prud, Gabela Polje, Metković, Imotica, Čepikuće i Slano.
Među njima je i devet prijelaza kojima je izmjenama Uredbe dodijeljen novi status, čime se proširuju mogućnosti međunarodnog putničkog prometa na granici Hrvatske i Bosne i Hercegovine.
Jedanaest prijelaza ostaje za pogranični promet
Uredbom je određeno i 11 stalnih graničnih prijelaza za pogranični promet.
Na tom su popisu Gejkovac, Pašin Potok, Kordunski Ljeskovac, Lička Kaldrma, Cera, Jovića Most, Sebišina, Podprolog, Unka, Vukov Klanac i Osojnik.
Istodobno se iz Uredbe briše granični prijelaz Svilaj na staroj lokaciji jer već godinama nije u funkciji.
Riječ je, dakle, o administrativnom usklađivanju postojećih graničnih prijelaza, pri čemu dio njih dobiva širu namjenu, dok se neaktivni prijelaz uklanja sa službenog popisa.
Pročitajte više
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas