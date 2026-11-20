Zbog napada su pojedine prometnice zatvorene ili je promet na njima ograničen, što otežava kretanje stanovnika grada s oko tri milijuna ljudi koji svakodnevno koriste šest glavnih mostova. U napadima su poginule tri osobe, a još ih je oko 15 ozlijeđeno, dodao je Kličko. U napadima su izbili i požari te je oštećena kritična infrastruktura i zgrade.