troje poginulih
VIDEO / Stigao ruski odgovor nakon napada na Krimski most
Ruski balistički projektili pogodili su tri mosta preko rijeke Dnjipro u Kijevu i usmrtili troje ljudi, objavio je u petak gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko.
Oglas
Riječ je o najvećim napadima na prometnice koje povezuju lijevu i desnu obalu ukrajinske prijestolnice od početka rata. Projektili su pogodili most Podilsko-Voskresenski te mostove Darnjicki i Pivdenji, objavio je Kličko na Telegramu.
Zbog napada su pojedine prometnice zatvorene ili je promet na njima ograničen, što otežava kretanje stanovnika grada s oko tri milijuna ljudi koji svakodnevno koriste šest glavnih mostova. U napadima su poginule tri osobe, a još ih je oko 15 ozlijeđeno, dodao je Kličko. U napadima su izbili i požari te je oštećena kritična infrastruktura i zgrade.
Napadi su uslijedili nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin obećao snažan odgovor na ukrajinski napad na most koji povezuje Rusiju i Krim, a koji je Ukrajina ovog tjedna pogodila treći put. Reutersov svjedok u Kijevu čuo je niz eksplozija u ranim jutarnjim satima u petak.
Gut-wrenching footage from Zhovtie Vody in Dnipropetrovsk region, central Ukraine. That's what nighttime all too commonly looks like when you have a "friend" and "humanitarian" ruling next door. Meanwhile in Kyiv we await roughly 50 more missiles. https://t.co/QEn1Q1j3TB— Oliver Carroll (@olliecarroll) November 20, 2026
Još je pet osoba ozlijeđeno u Dnipropetrovskoj oblasti nakon što su dronovi pogodili stambene zgrade, dok su četiri osobe ozlijeđene u Harkivu, drugom najvećem ukrajinskom gradu, nakon što su ruski dronovi pogodili bolnicu. Jedna osoba ozlijeđena je i u napadu dronom na tramvaj u Zaporižju, objavili su lokalni dužnosnici na Telegramu.
Wild Footage From Kyiv, Ukraine Tonight As Russia Launches A Massive Missile And Drone Attacking Across The Country 🚨 https://t.co/VGwMdbK7Az— WarWatchDaily (@WarWatchDaily) November 20, 2026
Reuters nije mogao neovisno potvrditi te navode.
Rusija i Ukrajina, koje su u petoj godini rata, odbacuju tvrdnje da namjerno napadaju civile. Napadi su uslijedili nakon što su europski saveznici u četvrtak upozorili na svaki pokušaj postizanja mirovnog sporazuma preko njihovih glava, nakon što je američki predsjednik Donald Trump na sastanku s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom ruskog predsjednika Vladimira Putina nazvao „prijateljem“.
🚨 Russia has fired about 13 ballistic missiles at Kyiv over two hours, in smaller batches than usual. Ukraine says the Northern, Podilskyi, Southern and Paton bridges were targeted, and power outages are reported across the city. via OSINTWarfare https://t.co/tqQ4aLmq2h— Post Open Source (@CocoPostel) November 20, 2026
PROČITAJTE VIŠE
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas