VANTOR via REUTERS

Gotovo godinu i pol dana nakon posljednjeg velikog udara, ukrajinske snage ponovno su teško oštetile 19 kilometara dug Krimski most. U noći na 17. studenoga u more se srušio dio lučnog segmenta koji nosi autocestu iznad plovnog kanala, čime je prekinuta i brodska veza između Crnog i Azovskog mora, a uslijedio je i novi napad u srijedu navečer.

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Dok je rusko ministarstvo prometa privremeno obustavilo promet, a kasnije djelomično pustilo željeznicu jednim kolosijekom, Sigurnosna služba Ukrajine (SBU) potvrdila je da stoji iza napada.

Operacija je trajala oko mjesec dana i sastojala se od sedam faza: najprije je sustavno uništavana ruska protuzračna obrana, a zatim je izveden izravni udar domaćim dronovima te raketama FP-5 Flamingo i R-360 Neptun, navodno bez oslanjanja na sustave Starlink.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski poručio je kako je napad odgovor na svakodnevno rusko razaranje ukrajinskih mostova, podsjetivši Moskvu da se "rat uvijek vraća tamo gdje je započeo".

Zatrpan plovni kanal blokirao brodove

Pomorski stručnjak Mihajlo Hončar ističe za DW da je plovni koridor u plitkom Kerčkom tjesnacu širok svega 120 metara i dubok od tri do pet metara.

Ruševine srušenog segmenta potpuno su zatrpale taj prolaz, čime je na neodređeno vrijeme zaustavljena plovidba.

Zbog toga riječno-morski brodovi više ne mogu napustiti Azovsko more, Don i Volgu, a blokirani su i manji brodovi ruske Crnomorske flote i Kaspijske flotile.

Ugrožena doprema projektila i dronova na Krim

Iako proruski izvori pokušavaju umanjiti štetu tvrdeći da je riječ o civilnom objektu, ukrajinski vojni analitičar Oleksandr Kovalenko naglašava da nijedna druga kopnena ruta ne može zamijeniti Krimski most. Na Krimu se nalaze brojni lansirni položaji s kojih Rusija napada ukrajinske gradove kamikaza-dronovima te balističkim i krstarećim projektilima poput Iskandera, Cirkona i Oniksa.

"Ništa od toga ne proizvodi se na Krimu, nego se tamo doprema preko Kerčkog mosta. Ako dođe do nedostatka resursa, propadaju ili napadi ili obrana", upozorava Kovalenko, očekujući slabljenje ruskih napada s okupiranog poluotoka.

Politički udarac za Putina i neizvjesna obnova

Most preko Kerčkog tjesnaca, otvoren 2018. nakon nezakonite aneksije Krima, jedan je od najvažnijih simbola vlasti Vladimira Putina.

Novi napadi odjeknuli su upravo uoči njegova sastanka s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom i američkim predsjednikom Donaldom Trumpom.

Dok glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov obećava brzu obnovu, kijevski prometni stručnjak Andrij Korecki procjenjuje da će radovi trajati između godinu i pol i tri godine.

Sličnu skepsu dijele i ruski ratni blogeri, upozoravajući da ukrajinske snage danas, za razliku od 2022. godine, imaju domet i mogućnosti za gađanje plutajućih dizalica i ekipa za popravke na samom gradilištu.