VELIKA BRITANIJA NA UDARU
VIDEO / Jedna oluja još nije prošla, a već stiže druga: Izdana upozorenja na opasnost za život
Tisuće kućanstava na jugozapadu Engleske ostale su bez električne energije nakon naleta oluje Austen, dok se sjever zemlje već priprema za dolazak druge snažne oluje.
Snažni vjetrovi i obilni, česti pljuskovi pogodit će sjeverne dijelove Ujedinjenog Kraljevstva, s naletima koji bi potencijalno mogli premašiti 128 km/h.
Narančasto vremensko upozorenje, drugo najviše upozorenje Met Officea, aktivno je diljem Škotske, sjevera Engleske sve do Carlislea i sjeveroistoka Sjeverne Irske od subote u 21 sat do istog vremena u nedjelju.
Stiže i oluja Boelo
Oluja Boelo, druga imenovana oluja ove sezone, donijet će opasnost po život zbog letećih krhotina i razornih valova. Ljudi bi trebali boraviti u zatvorenom prostoru što je više moguće, objavio je prognostičar.
U međuvremenu, veliko žuto upozorenje za vrlo vlažno i vjetrovito vrijeme proteže se cijelim sjeverom Ujedinjenog Kraljevstva od subote u podne do 21 sata.
Očekuju se rašireni poremećaji u prometu trajekata i vlakova, pri čemu TransPennine Express upozorava da se u subotu i nedjelju izbjegavaju sva putovanja vlakom osim onih nužnih. Avanti West Coast strogo je savjetovao korisnike da u nedjelju ne putuju sjeverno od Prestona.
Oluja Boelo dolazi nakon oluje Austen koja je u petak pogodila jugozapadnu Englesku.
Tisuće domova bez struje
Više od 3 700 domova u toj regiji u subotu ujutro bilo je bez struje, prema karti National Grida.
To je uslijedilo nakon što je elektroprivredna tvrtka u petak navečer potvrdila da su inženjeri ponovno uspostavili napajanje u više od 60.000 domova od početka oluje.
Met Office je priopćio da bi se nestanci struje potencijalno mogli ponoviti u narančastim zonama na sjeveru ovog vikenda.
Dan će u subotu za mnoge započeti suhim vremenom, ali sustav visokog tlaka koji se približava znači da će obilna kiša brzo zahvatiti cijelu zemlju.
Vjetrovi oluje Boelo dosegnut će vrhunac od subote navečer.
WATCH🚨: Storm chasers in Cornwall UK chase storm Austen and video it pic.twitter.com/4Rs80QX8xP— UK Dispatch (@UKDispatch_) October 24, 2026
Britaniju čeka zima s poplavama i olujama
Godišnja proslava "Diwali na trgu" u Londonu ove je nedjelje otkazana na preporuku neovisnih stručnjaka za zdravlje i sigurnost uoči oluje.
Vlažno vrijeme raščistit će se tijekom noći za mnoge, dok će nova kiša pogoditi Škotsku i Sjevernu Irsku.
Ukupne količine oborina nakupit će se u tim područjima i mogle bi doseći više od 100 mm u jednom danu na višim predjelima u Škotskoj.
Meteorolog Met Officea Tom Morgan prethodno je izjavio "da nam je kiša očajnički potrebna", osobito na jugu Ujedinjenog Kraljevstva koji se suočio s glavnim udarom "teške suše" ovog ljeta.
Watch the moment part of Brighton's West Pier collapses during Storm Austen.— BBC Sussex (@BBCSussex) October 23, 2026
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Klimatske promjene uzrokovane ljudskim djelovanjem remete ponašanje oborina i potiču ekstremnije vremenske uvjete, što je Ujedinjeno Kraljevstvo također iskusilo ovog ljeta u uzastopnim i rekordnim toplinskim valovima.
Premijer Andy Burnham upozorio je u petak da bi se Ujedinjeno Kraljevstvo moglo suočiti sa "zimom s većim poplavama" i rekao da živimo u svijetu u kojem su "neočekivani događaji sve češći".
U jednom trenutku u petak, 31.000 domova bila je bez struje u jugozapadnoj Engleskoj, letovi su bili otkazani, a dio povijesnog Zapadnog mola u Brightonu srušio se u more.
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