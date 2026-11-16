Lav, koji privodi kraju dvanaestodnevno putovanje Južnom Amerikom, postao je poznat po svojim spretnim rukama, nakon što je uspješno ulovio razne predmete vjernika. Dosad je hvatao plišane igračke, zastave, a jednom čak i zastao kako bi uzeo pizzu koju su mu ponudili stanovnici njegovog Chicaga tijekom audijencije na trgu Svetog Petra u Rimu.