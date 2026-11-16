TURNEJA PO LATINSKOJ AMERICI
VIDEO / Papa lovio krunicu, pogodila ga u oko
Papina serija uspješnog hvatanja predmeta koje mu dobacuju vjernici završila je u ponedjeljak kad ga je na kraju južnoameričke turneje predmet nalik krunici pogodio pored oka.
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Lav, koji privodi kraju dvanaestodnevno putovanje Južnom Amerikom, postao je poznat po svojim spretnim rukama, nakon što je uspješno ulovio razne predmete vjernika. Dosad je hvatao plišane igračke, zastave, a jednom čak i zastao kako bi uzeo pizzu koju su mu ponudili stanovnici njegovog Chicaga tijekom audijencije na trgu Svetog Petra u Rimu.
No u ponedjeljak, u zrakoplovnoj bazi u Limi, Lav u svom automobilu nije uspio uloviti predmet bačen u njegovom smjeru.
Fotografije i videosnimke prikazuju Papu kako uoči povratka u Rim trlja oko, nedugo nakon što mu je bačen predmet dok je pozdravljao okupljene duž rute prema misi.
Snimke upućuju na to da je riječ o krunici, piše Reuters.
Pope Leo’s run of successfully catching objects tossed to him by crowds came to an end on Monday as what appeared to be a rosary thrown in his direction struck him in the face as he arrived for a farewell Mass in Peru.— ABC News (@ABC) November 16, 2026
The pope's bodyguards have lamented that such tossed… pic.twitter.com/N0tMPE1UfD
Papa nije ozlijeđen
Papa je nastavio obilazak te nema naznaka da je ozlijeđen. U svojoj je propovijedi zahvalio Peruancima na gostoprimstvu tijekom šestodnevnog posjeta toj zemlji koju je nazvao svojom domovinom. Prvi američki papa živio je u toj južnoameričkoj zemlji te ju često naziva svojim drugim domom.
Lav, sedamdesetjednogodišnjak i aktivni tenisač, poznat je po neuobičajenoj spretnosti za svoju dob, no krunica u Peruu nije prva koju nije uspio uloviti.
Na jednom prijašnjem događaju u Rimu ispričao se vatikanskom snimatelju u stražnjem dijelu svog automobila jer ga je slučajno udario dok je, neuspješno, pokušavao uhvatiti predmet bačen iz gomile.
A decade rosary thrown from the crowd accidentally struck Pope Leo XIV in the face at his final Mass in Peru on November 16. A heartfelt reminder: please be careful and stop throwing things at him. Kudos to his Guardian Angel!— EWTN News (@EWTNews) November 16, 2026
Photo: Alfredo Estrella/Getty Images pic.twitter.com/8z38yaDIWw
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