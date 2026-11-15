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Papa Lav XIV. u Peruu: Od Anda do Amazone unatoč zdravstvenim izazovima
Papa Lav XIV. stigao je u nedjelju u Cusco, u peruanskim Andama, na nadmorsku visinu od oko 3400 metara, gdje ga očekuje posebno zahtjevna etapa njegova putovanja po Južnoj Americi, mjesec dana nakon operacije raka pluća.
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Dočekali su ga tradicionalno odjevene djevojčice i dječaci koji su ga pozdravili pri izlasku iz zrakoplova. Vrhovni poglavar Katoličke Crkve pozdravio je i službeno izaslanstvo.
Poglavar 1,4 milijarde katolika u svijetu, u dobi od 71 godine, u ponedjeljak će završiti intenzivno 12-dnevno putovanje po Južnoj Americi, tijekom kojega je posjetio i Urugvaj te Argentinu.
"Ovdje je radio, u Peruu, vrlo je blizak ljudima i dobro poznaje našu stvarnost. Nadamo se da će prenijeti poruku mira”, izjavio je za AFP 35-godišnji građevinski inženjer Kelvin Pfuyo.
Veliki izazov za Papino zdravlje
Unatoč nedavnoj operaciji, Papa je u svojem programu zadržao posjet Cuscu, nekadašnjoj prijestolnici Inka, smještenoj na 3400 metara nadmorske visine. Ondje će se zadržati oko tri sata, prije nego što odleti u Pucallpu, u srcu peruanske Amazone.
Kombinacija velike nadmorske visine i velike vlage bit će iskušenje za fizičku izdržljivost Svetog Oca, koji je u petak u Chiclayu, svojoj bivšoj biskupiji na sjeveru zemlje, govorio o poboljšanju zdravstvenog stanja.
„Zahvaljujem vam na vašoj ljubavi, potpori i molitvama, osobito za moje zdravlje, u ovim trenucima kušnje koje (...) upravo prolazim i nadvladavam”, rekao je.
Lav XIV., rođen u Sjedinjenim Američkim Državama, ali od 2015. i peruanski državljanin, ovim putovanjem želi ojačati vjeru koja je u opadanju, zauzeti se za siromašne i marginalizirane te upozoriti na probleme u regiji, od porasta nasilja do pada nataliteta, ističe AFP.
Kao svećenik 20 godina služio u Peruu
Prije nego što je postao papa, Robert Prevost gotovo je dva desetljeća obavljao svećeničku službu u Peruu, gdje se, prema istraživanju Latinobarometra iz 2026. godine, 67 posto stanovništva izjašnjava katolicima.
Lav XIV. predvodit će i molitvu Anđeo Gospodnji (Angelus) ispred katedrale u Cuscu, prije nego što odleti u Pucallpu. U tom gradu, jednom od najvećih u peruanskoj Amazoniji, susrest će se s predstavnicima amazonskih autohtonih naroda.
Prisustvovat će tradicionalnom plesu naroda Shipibo-Konibo, a potom održati govor u kojem bi se mogao osvrnuti na prijetnje s kojima se suočavaju autohtono stanovništvo, među kojima su trgovina drogom, nezakonita sječa šuma i onečišćenje okoliša.
Papa za očuvanje tropskih prašuma
Kako bi simbolično istaknuo važnost očuvanja tropskih prašuma, papa bi mogao sudjelovati u ceremoniji sadnje stabla shihuahuaco, amazonske vrste koja može živjeti dulje od tisuću godina, ali je ugrožena zbog iskorištavanja šumskih resursa.
Potom će predvoditi misu za koju se očekuje da će privući desetke tisuća hodočasnika, prije nego što odleti u Limu, odakle će se u ponedjeljak vratiti u Rim.
Unatoč napornom ritmu putovanja, Lav XIV. tijekom brojnih javnih nastupa djelovao je dobro i vitalno, ističe agencija France presse.
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