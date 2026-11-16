istraga se nastavlja
Nakon novih uhićenja u Jankomiru oglasio se odvjetnik liječnice: "Šokiran sam"
Nakon što je zagrebačka policija potvrdila uhićenje još četvero osumnjičenih u sklopu istrage teškog ubojstva Kristiana Josipa Periša u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan u Jankomiru, oglasio se Šime Matak, odvjetnik uhićene liječnice na specijalizaciji.
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"Sad nemam ništa pametno za reći. Ja sam šokiran inkriminacijom koja im je stavljena na teret, a riječ je o onome što ste mogli pročitati u novinama i što je policija objavila u priopćenju", poručio je Matak.
Podsjetimo, zagrebačka policija u ponedjeljak je poslijepodne potvrdila uhićenje još četvero osumnjičenih zbog teškog ubojstva Kristiana Josipa Periša, koji je 21. listopada preminuo u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan.
Ne otkrivajući identitete osumnjičenih, policija je izvijestila da je kriminalističko istraživanje nastavljeno nad četirima osobama – 33-godišnjakinjom, 27-godišnjakom, 23-godišnjakinjom i 27-godišnjakinjom.
Prema neslužbenim informacijama, riječ je o liječnici, dvjema medicinskim sestrama i medicinskom tehničaru koji su, zajedno s četvoricom ranije uhićenih medicinskih tehničara, zabilježeni na snimkama videonadzora.
U ovom su slučaju ranije uhićena četvorica medicinskih tehničara osumnjičena za teško ubojstvo posebno ranjive osobe. Njima je 8. studenoga određen istražni zatvor.
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