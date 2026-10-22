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Nevjerojatna priča iz Ukrajine

VIDEO / Proveo 491 dan na bojištu, sam sebi amputirao nogu, a onda je uslijedilo nevjerojatno spašavanje

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N1 Info
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22. lis. 2026. 08:36
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Ukrajinski vojnik Kostjantin Vlasenko preživio je 491 dan na bojištu u Harkivskoj oblasti, tijekom kojih je izgubio obje noge i mjesecima se skrivao od ruskih napada. Njegova nevjerojatna borba za život završila je 4. listopada, kada ga je ukrajinska vojska spasila bespilotnom letjelicom.

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Vlasenko je svoju priču ispričao ukrajinskom novinaru Juriju Butusovu, otkrivši da je posljednji 231 dan proveo sam, skrivajući se u željeznoj peći u ruševinama škole.

Na položaj je stigao u lipnju prošle godine, a sa suborcem se mjesecima skrivao u podzemnoj betonskoj cijevi. Nakon što je ona poplavila, preselili su se u napuštenu školu, gdje je njegov suborac poginuo u napadu ruskog drona.

Vlasenko je zadobio teške ozljede, a zbog smrzavanja i gangrene izgubio je obje noge. Lijevo stopalo otpalo mu je nakon nekroze, dok je desnu nogu morao sam amputirati tupim nožem, prenoso Daily Mail.

„Suze su tekle, ali morao sam rezati”, ispričao je.

Unatoč ozljedama, nastavio je preživljavati zahvaljujući hrani i lijekovima koje su mu suborci dostavljali dronovima. Zbog stalne prisutnosti ruskih bespilotnih letjelica evakuacija kopnenim putem nije bila moguća.

Spas je stigao 4. listopada, kada je ukrajinska 92. zasebna jurišna brigada poslala posebno prilagođenu bespilotnu letjelicu.

Vlasenko se pričvrstio za njezin donji dio, nakon čega ga je dron podigao na visinu od 120 metara i prevezao oko 18 kilometara do sigurnosti. Operaciju su osiguravale još tri bespilotne letjelice, od kojih je jedna uništena.

Prema izvornom izvješću, riječ je o prvoj takvoj evakuaciji ranjenog vojnika u vojnoj povijesti.

Vlasenko se sada oporavlja u bolnici.

„Nemam riječi... To je čudo. Pravo čudo”, rekao je, zahvalivši svima koji su sudjelovali u njegovu spašavanju.

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