Nevjerojatna priča iz Ukrajine
VIDEO / Proveo 491 dan na bojištu, sam sebi amputirao nogu, a onda je uslijedilo nevjerojatno spašavanje
Ukrajinski vojnik Kostjantin Vlasenko preživio je 491 dan na bojištu u Harkivskoj oblasti, tijekom kojih je izgubio obje noge i mjesecima se skrivao od ruskih napada. Njegova nevjerojatna borba za život završila je 4. listopada, kada ga je ukrajinska vojska spasila bespilotnom letjelicom.
Oglas
Vlasenko je svoju priču ispričao ukrajinskom novinaru Juriju Butusovu, otkrivši da je posljednji 231 dan proveo sam, skrivajući se u željeznoj peći u ruševinama škole.
Na položaj je stigao u lipnju prošle godine, a sa suborcem se mjesecima skrivao u podzemnoj betonskoj cijevi. Nakon što je ona poplavila, preselili su se u napuštenu školu, gdje je njegov suborac poginuo u napadu ruskog drona.
Vlasenko je zadobio teške ozljede, a zbog smrzavanja i gangrene izgubio je obje noge. Lijevo stopalo otpalo mu je nakon nekroze, dok je desnu nogu morao sam amputirati tupim nožem, prenoso Daily Mail.
„Suze su tekle, ali morao sam rezati”, ispričao je.
Kostiantyn Vlasenko, a Ukrainian Defender from the 30th Brigade, shares more about the ordeal he lived through. His willpower and strength are unbelievable. "I’m the kind of person who likes dark humor. I joked with my commander. I said, 'You can congratulate me.' He said, 'What happened? What happened? I didn’t catch that. Say it again.' I said, 'You can congratulate me. I no longer have flat feet, and my feet are no longer size 44.' He realized what I meant…" 📹: butusov_plus— GMan | GMan’s Chronicle (@FAB87F) October 21, 2026
Unatoč ozljedama, nastavio je preživljavati zahvaljujući hrani i lijekovima koje su mu suborci dostavljali dronovima. Zbog stalne prisutnosti ruskih bespilotnih letjelica evakuacija kopnenim putem nije bila moguća.
Spas je stigao 4. listopada, kada je ukrajinska 92. zasebna jurišna brigada poslala posebno prilagođenu bespilotnu letjelicu.
Vlasenko se pričvrstio za njezin donji dio, nakon čega ga je dron podigao na visinu od 120 metara i prevezao oko 18 kilometara do sigurnosti. Operaciju su osiguravale još tri bespilotne letjelice, od kojih je jedna uništena.
Ukraine’s Armed Forces have carried out a remarkable evacuation of a wounded soldier from the front line using an aerial drone. A powerful demonstration of Ukrainian innovation, ingenuity, and technological advancement under the most challenging conditions. Kudos to Ukraine’s Armed Forces for pushing the boundaries of technology to save lives!— Denys Sienik (@DenysSienik) October 19, 2026
Prema izvornom izvješću, riječ je o prvoj takvoj evakuaciji ranjenog vojnika u vojnoj povijesti.
Vlasenko se sada oporavlja u bolnici.
„Nemam riječi... To je čudo. Pravo čudo”, rekao je, zahvalivši svima koji su sudjelovali u njegovu spašavanju.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas