olujno nevrijeme
FOTO, VIDEO / Tornado u Francuskoj: Ozlijeđena 41 osoba, oštećeno 300 kuća
Francuske vlasti stavile su velika područja na jugozapadu zemlje pod narančasto upozorenje zbog olujnog nevremena. Nacionalna meteorološka služba Météo-France objavila je da su udari vjetra dosezali brzinu do 117 kilometara na sat.
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Tornado je u ponedjeljak, 24. kolovoza, poharao selo na jugozapadu Francuske, pri čemu je ozlijeđena 41 osoba, a oštećene su stotine kuća, priopćile su vlasti.
Francuske vlasti stavile su velika područja na jugozapadu zemlje pod narančasto upozorenje zbog olujnog nevremena, a brojna su područja ostala bez električne energije te su zabilježeni veliki problemi u prometu, piše Le Monde.
Tornado je najteže pogodio selo Pomas, koje ima oko 1000 stanovnika, gdje je prema procjenama oštećeno oko 300 kuća. S nekih su kuća otrgnuti krovovi. Na teren je upućeno više od 120 pripadnika hitnih službi, priopćile su lokalne vlasti.
Petnaest ozlijeđenih prevezeno je u bolnicu. Među njima je i trudnica koja je ozlijeđena kada se na nju urušila kuća, rekao je njezin suprug za agenciju France-Presse.
Nacionalna meteorološka služba Météo-France objavila je da su u obližnjem selu Arquettes-en-Val udari vjetra dosezali brzinu do 117 kilometara na sat.
A strong tornado recently touched down in southwestern France injuring over 40 people and damaging hundreds of homes.— Pacific Wire (@JMChyno) August 24, 2026
The village of Pomas, population 1,000, was reportedly hardest hit with approximately 300 structures damaged, with some having their roofs ripped off. pic.twitter.com/SE42u62m4f
Oluje diljem juga Francuske izazvale su velike poremećaje u prometu. Vlakovi su kasnili, neke su ceste zatvorene, a kašnjenja i otkazivanja letova zabilježena su u zračnim lukama u Bordeauxu, Marseilleu, Nici, Toulouseu, pa čak i u Parizu na sjeveru zemlje, rekao je ministar prometa Philippe Tabarot.
🚨Tornado tears through French village of Pomas, injuring 41 and damaging hundreds of homes pic.twitter.com/KZwdekVzpD— Amitabh Chaudhary (@MithilaWaaala) August 25, 2026
Prema procjenama, oko 2800 kućanstava u deset sela ostalo je bez električne energije, priopćili su dužnosnici.
U Francuskoj se u prosjeku svake godine zabilježi nekoliko desetaka tornada. Prema Météo-Franceu, još nije jasno kako globalno zatopljenje utječe na njihovu učestalost i intenzitet.
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