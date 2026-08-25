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olujno nevrijeme

FOTO, VIDEO / Tornado u Francuskoj: Ozlijeđena 41 osoba, oštećeno 300 kuća

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25. kol. 2026. 08:13
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DENIS MARECHAL via REUTERS

Francuske vlasti stavile su velika područja na jugozapadu zemlje pod narančasto upozorenje zbog olujnog nevremena. Nacionalna meteorološka služba Météo-France objavila je da su udari vjetra dosezali brzinu do 117 kilometara na sat.

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Tornado je u ponedjeljak, 24. kolovoza, poharao selo na jugozapadu Francuske, pri čemu je ozlijeđena 41 osoba, a oštećene su stotine kuća, priopćile su vlasti.

Francuske vlasti stavile su velika područja na jugozapadu zemlje pod narančasto upozorenje zbog olujnog nevremena, a brojna su područja ostala bez električne energije te su zabilježeni veliki problemi u prometu, piše Le Monde.

Tornado je najteže pogodio selo Pomas, koje ima oko 1000 stanovnika, gdje je prema procjenama oštećeno oko 300 kuća. S nekih su kuća otrgnuti krovovi. Na teren je upućeno više od 120 pripadnika hitnih službi, priopćile su lokalne vlasti.

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DENIS MARECHAL via REUTERS

Petnaest ozlijeđenih prevezeno je u bolnicu. Među njima je i trudnica koja je ozlijeđena kada se na nju urušila kuća, rekao je njezin suprug za agenciju France-Presse.

Nacionalna meteorološka služba Météo-France objavila je da su u obližnjem selu Arquettes-en-Val udari vjetra dosezali brzinu do 117 kilometara na sat.

Oluje diljem juga Francuske izazvale su velike poremećaje u prometu. Vlakovi su kasnili, neke su ceste zatvorene, a kašnjenja i otkazivanja letova zabilježena su u zračnim lukama u Bordeauxu, Marseilleu, Nici, Toulouseu, pa čak i u Parizu na sjeveru zemlje, rekao je ministar prometa Philippe Tabarot.

Prema procjenama, oko 2800 kućanstava u deset sela ostalo je bez električne energije, priopćili su dužnosnici.

U Francuskoj se u prosjeku svake godine zabilježi nekoliko desetaka tornada. Prema Météo-Franceu, još nije jasno kako globalno zatopljenje utječe na njihovu učestalost i intenzitet.

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