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Automobili su isprevrtani, a dvije osobe zadobile su ozbiljne ozljede u petak kad je tornado prošao kroz sicilijanski grad Marsalu te susjedna mjesta, u onome što stručnjaci tvrde da je dosad neviđen događaj na tom mediteranskom otoku.

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Vrtlog je izazvao paniku među stanovnicima dok je uništavao kuće i oštetio školu i druge zgrade u Marsali te Petrosinu i Mazara del Vallu.

"Bilo je to gotovo kao američki tornado, ništa ovako nasilno ne pamtim", rekao je Reutersu čelnik sicilijanske agencije za civilnu zaštitu, Salvatore ⁠Cocina.

NOBODY is telling you how bad the storm in Italy really is. A double waterspout hit Marsala, Sicily and came ashore as a tornado. It ripped through homes. Threw cars. Destroyed a school. 11 people injured. 4 of them children. A 70-year-old rushed to Palermo in serious condition. And the storms are still moving across Italy, from Sicily to Rome. This is Europe now. Bookmark this. Then follow, because this season is just getting started. 🌪️ — 🇦🇪 Sheikh Mansour الشيخ منصور (@alMansourQasimi) October 9, 2026

Početkom rujna, agencija je izdala upozorenje da su nesnosne vrućine dovele do nakupljanja vrućine koja bi ujesen mogla izazvati ekstremne vremenske događaje.

"To ponovno naglašava problem ekstremnih vremenskih događaja, karakterističnih za protekle godine zbog klimatske krize", rekao je Cocina.

VIDEO: Several Injured, Homes Damaged, Cars Overturned as Tornado Hits Italy A powerful tornado swept through Marsala, a city in Sicily, Italy, on Friday, injuring nine people and causing extensive damage to buildings and infrastructure. Italian media reported that the tornado https://t.co/OGQtexrIxF — Metropunch (@metropunch) October 9, 2026

U videima na lokalnim medijima mogli su se vidjeti razbijeni prozori škole u Marsali i djelomično urušen plafon, a drugdje u gradu isprevrtane automobile i kamione.

Par kojeg je tornado zatekao u vožnji prebačen je u bolnicu u ozbiljnom stanju.

Regionalni sicilijanski predsjednik Renato Schifani obećao je pomoć za sanaciju posljedice nevremena, a alarm koji upozorava na ekstremne vremenske uvjete na snazi je i za subotu, jer kiša i oluje nastavljaju pogađati otok.