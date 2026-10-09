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nakon toplotnog vala

VIDEO / Tornado poharao Siciliju: Uništene kuće, prevrnuti automobili, dvoje teško ozlijeđenih

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Hina
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09. lis. 2026. 18:50
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Sicilija
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Automobili su isprevrtani, a dvije osobe zadobile su ozbiljne ozljede u petak kad je tornado prošao kroz sicilijanski grad Marsalu te susjedna mjesta, u onome što stručnjaci tvrde da je dosad neviđen događaj na tom mediteranskom otoku.

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Vrtlog je izazvao paniku među stanovnicima dok je uništavao kuće i oštetio školu i druge zgrade u Marsali te Petrosinu i Mazara del Vallu.

"Bilo je to gotovo kao američki tornado, ništa ovako nasilno ne pamtim", rekao je Reutersu čelnik sicilijanske agencije za civilnu zaštitu, Salvatore ⁠Cocina.

Početkom rujna, agencija je izdala upozorenje da su nesnosne vrućine dovele do nakupljanja vrućine koja bi ujesen mogla izazvati ekstremne vremenske događaje.

"To ponovno naglašava problem ekstremnih vremenskih događaja, karakterističnih za protekle godine zbog klimatske krize", rekao je Cocina.

U videima na lokalnim medijima mogli su se vidjeti razbijeni prozori škole u Marsali i djelomično urušen plafon, a drugdje u gradu isprevrtane automobile i kamione.

Par kojeg je tornado zatekao u vožnji prebačen je u bolnicu u ozbiljnom stanju.

Regionalni sicilijanski predsjednik Renato Schifani obećao je pomoć za sanaciju posljedice nevremena, a alarm koji upozorava na ekstremne vremenske uvjete na snazi je i za subotu, jer kiša i oluje nastavljaju pogađati otok. 

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