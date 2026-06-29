Može li Hrvatsku pogoditi tornado? Početak srpnja donosi uvjete za snažna nevremena

Još impresivnije bile su posljedice u šumama zapadne Slavonije. Mohorovičić je ustanovio da su područjem prošla dva vrtložna sustava. Prvi je imao širinu između 800 i 1200 metara, dok je drugi dosezao čak oko 2,3 kilometra. Procijenio je da je uništeno gotovo 150.000 stabala hrasta i bukve, od kojih su neka imala promjer veći od jednog metra. Prema današnjoj Enhanced Fujita ljestvici taj bi tornado odgovarao razredu EF3 do EF4, uz procijenjene brzine vjetra između 250 i 300 km/h.



Godine 1973., 22.srpnja, tornado je poharao Medvednicu i ostavio karakterističan uski koridor porušene šume a stradala je i tadašnja žičara. Godine 2006., 14. kolovoza, kod Novigrada u Istri zabilježen je nad morem sustav od dva tornada koji su se gotovo istovremeno pojavila iz grmljavinskog sustava u hladnoj fronti.