analiza izbora
Dragan Nikolić: "Nemojte otpisivati Vučića"
Dragan Nikolić, dugogodišnji vanjskopolitički novinar, gostovao je u Novom danu kod Hrvoja Krešića gdje je komentirao pobjedu Luiza Inácia Lule da Silve na predsjedničkim izborima u Brazilu te političku situaciju u Srbiji nakon izbornog poraza Aleksandra Vučića.
"Lula je uspio nemoguće"
Na početku razgovora Nikolić se osvrnuo na ključne razloge Lulina uspjeha.
"Nikada se još nije dogodilo da osoba koja nije pobijedila u prvom krugu ostvari pobjedu u drugom. Lula je sa svojom 81 godinom učinio nemoguće. On je prvi političar u suvremenoj brazilskoj povijesti koji je izborio četvrti mandat”, rekao je Nikolić.
"Lula je sa svojim timom odlučio napraviti nekoliko stvari. Prije svega, pokrenuta je velika mobilizacija, osobito preko društvenih mreža, ali i okupljanjima na ulicama. Njegovi pristaše išli su od kuće do kuće. Osim toga, stvorena je golema grupa na WhatsAppu koju su nazvali 'Lulina vojska'. U desetak dana nakon osnivanja okupila je 11 milijuna ljudi. Unutar te grupe koordinirale su se informacije i obavijesti te pozivalo pristaše na dodatni angažman.
Lula je uspio zaostatak od 2,2 milijuna glasova pretvoriti u pobjedu s prednošću od 4,4 milijuna glasova”, istaknuo je Nikolić.
Dodao je kako je presudno bilo ponovno aktiviranje birača koji nisu izašli na glasanje u prvom krugu.
"Kada su shvatili koliko su podbacili, krenuli su u svojevrsno senzibiliziranje vlastitog biračkog tijela. Izvlačenje onih koji su ostali kod kuće bilo je presudno”, rekao je.
Budućnost Brazila
Govoreći o budućnosti Brazila, Nikolić je upozorio na problem nedostatka političkih nasljednika unutar brazilske ljevice.
"Lula će, ako doživi kraj mandata i bude sposoban obnašati dužnost, imati 85 godina. Ljevica u Brazilu svih ovih godina nije uspjela iznjedriti nikoga osim Lule. U trenutku njegova odlaska ta se stranka u Brazilu gasi”, smatra Nikolić.
Smatra da Lula, osim suočavanja s dubokim društvenim podjelama, pred sobom ima još jedan važan zadatak.
"Ono što je Lulin zadatak, osim zacjeljivanja duboko podijeljenog društva, jest stvaranje određene lijeve političke platforme koja će biti zalog za neke buduće političke utakmice”, rekao je.
"Nemojte otpisivati Vučića"
Komentirajući izbore u Srbiji i pobjedu Studentske liste, Nikolić je upozorio da izborni poraz Aleksandra Vučića ne znači nužno i kraj njegova političkog utjecaja.
"Nemojte otpisivati Vučića”, poručio je.
Naglasio je i kako su izbori u Srbiji bili bitka za samu Srbiju.
"Ono što je bitno jest da ovo nije bila bitka za europsku Srbiju. Iz perspektive Srbije i njezinih građana, ovo je bila bitka za Srbiju”, rekao je.
Promjena vlasti tek je početak suočavanja s duboko ukorijenjenim problemima, smatra Nikolić.
"Vučić je možda otišao, ali ostala je duboka srbijanska država”, upozorio je.
"Informer i Pink nisu bili mediji u službi režima, oni su bili režim"
Nikolić se osvrnuo i na ulogu provladinih medija u Srbiji, posebno Informera i Pinka, te na događaje povezane s Draganom J. Vučićevićem, glavnim urednikom Informera.
"Ono što se nazivalo medijima, poput Informera, Pinka i sličnih, nisu bili mediji u službi režima. To je bio režim”, poručio je Nikolić.
Komentirajući događaje povezane s Vučićevićem iz Informera, istaknuo je kako smatra da su oni posljedica dugogodišnjeg nezadovoljstva i frustracija građana.
"Sve ovo što se danas događa Vučićeviću zapravo je samo jedna vrsta karme. Nasilje, naravno, nikada ne opravdavam, ali ako godinama imate toliko nagomilanog gnjeva i frustracija, onda je sve ovo što se sada događa, neovisno o Studentskoj listi, zapravo očekivana reakcija. Govorimo o građanima koji su svjedočili porukama mržnje i javnom linču koji su se odašiljali upravo s tog istog Informera”, rekao je.
"Mora doći do svojevrsne katarze srbijanskog društva"
Prisjetio se i vlastitog iskustva iz 2018. godine, kada je kao novinar HRT-a izvještavao o događajima u Srbiji.
"Osobno sam 2018. godine, kada sam radio za HRT i pratio događaje u Srbiji, doživio da ministar unutarnjih poslova pola konferencije za novinare provede optužujući nas da rušimo Srbiju. Tada je, u mom osobnom slučaju, taj isti Vučićević s ekrana pozivao na moj javni linč, a napravljena je i svojevrsna "čitulja"”, ispričao je Nikolić.
"Mora doći do svojevrsne katarze srbijanskog društva. Nisam siguran ima li ta heterogena energija koju je pokret stvorio snage za to”, zaključio je.
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