Dragan Nikolić: "Nemojte otpisivati Vučića"

"Lula je sa svojim timom odlučio napraviti nekoliko stvari. Prije svega, pokrenuta je velika mobilizacija, osobito preko društvenih mreža, ali i okupljanjima na ulicama. Njegovi pristaše išli su od kuće do kuće. Osim toga, stvorena je golema grupa na WhatsAppu koju su nazvali 'Lulina vojska'. U desetak dana nakon osnivanja okupila je 11 milijuna ljudi. Unutar te grupe koordinirale su se informacije i obavijesti te pozivalo pristaše na dodatni angažman.