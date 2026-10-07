veliki napad
VIDEO / Upozorenje Zelenskog ostvarilo se nekoliko sati kasnije: "I to na 74. rođendan Vladimira Putina“
Najmanje dvije osobe poginule su u noćašnjem masovnom ruskom napadu raketama i dronovima na Kijev 7. listopada, na 74. rođendan ruskog predsjednika Vladimira Putina.
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Kijevska gradska vojna uprava izvijestila je da su žrtve stradale u gradskoj četvrti Darnica.
Prema novinarima Kyiv Independenta koji se nalaze na terenu, prve višestruke eksplozije odjeknule su Kijevom oko 3:15 sati po lokalnom vremenu. Ukrajinske zračne snage prethodno su upozorile da se nekoliko ruskih bombardera Tu-95 približava granici.
„Rakete padaju jedna za drugom. Koliko mogu izbrojiti, odjeknulo je najmanje 10 do 12 eksplozija. U središtu grada vrlo je glasno“, opisao je novinar Kyiv Independenta Tim Zadorozhnyy.
Drugi novinari Kyiv Independenta izvijestili su o napadima na području kijevske četvrti Podil, dok su se u glavnom gradu mogli vidjeti plamen i dim.
Eksplozije su se ponovno čule dva sata poslije, oko 5:15, tijekom drugog vala raketnih napada.
Additional scenes from Kyiv, where a large fire is burning at a warehouse facility in the northern suburbs. https://t.co/cKT3jM3TWv pic.twitter.com/86P9dexdhq— AMK Mapping 🇳🇿 (@AMK_Mapping_) October 7, 2026
Kijevski gradonačelnik Vitalij Kličko izvijestio je da je pogođeno neimenovano „nestambeno područje“ u četvrti Obolon, dok su u četvrti Podil pogođena skladišta.
Krhotine raketa gorjele su i u četvrti Ševčenkivski, dok se u Darnici zapalila garaža.
Razmjeri štete zasad nisu poznati.
Ranije tijekom noći, oko 21 sat po lokalnom vremenu, dronovi su se kretali prema glavnom gradu Ukrajine, izvijestile su ukrajinske zračne snage. Ubrzo nakon toga u gradu je proglašena zračna uzbuna, koja je trajala od 21:09 do 21:58.
U drugim dijelovima zemlje ruska je raketa navodno oštetila stambenu zgradu na području Kremenčuka u Poltavskoj oblasti. U Zaporižji, na istoku zemlje, tijekom velikog napada oštećena je prometna infrastruktura, izvijestili su dužnosnici.
Puni razmjeri štete zasad nisu poznati.
UPDATE: Following direct impacts, a large fire is visible on a warehouse in Kyiv’s Pochaivna District. https://t.co/7m0eo3pCra pic.twitter.com/SCoSeNhzHt— Open Source Intel (@Osint613) October 7, 2026
Predsjednik Volodimir Zelenski ranije tijekom dana pozvao je građane da ozbiljno shvate upozorenja na zračnu opasnost te upozorio da Rusija, prema najnovijim obavještajnim podacima, priprema veliki napad na Ukrajinu.
"Molim vas, čuvajte se. Molim vas, reagirajte na upozorenja o raketnoj opasnosti“, poručio je.
Najnoviji veliki napad dogodio se na dan kada Putin, 7. listopada, slavi 74. rođendan.
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