spremni za nastavak
Putin: Ukrajinski napadi dronovima otežali nastavak mirovnih pregovora
Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je da je Ukrajina napadima dronovima tijekom izbora za rusku Državnu dumu otežala nastavak mirovnih pregovora.
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Moskva je bila spremna nastaviti pregovore o Ukrajini 21. rujna, dan nakon izbora za Državnu dumu, rekao je Putin na sastanku kluba Valdaj u Moskvi pred međunarodnom publikom.
Prema Putinu, Moskva je bila meta više od 1.600 napada dronovima, a napadi su se neprestano izvodili i na biračka mjesta u drugim dijelovima Rusije.
Ruski predsjednik rekao je da je Ukrajina očekivala da će napadi izazvati raspad ruskog društva, no ta se procjena, prema njegovim riječima, pokazala pogrešnom.
Rusija je i dalje spremna započeti pregovore i što prije ih zaključiti, napomenuo je, dodajući da se pregovori moraju voditi pod uvjetima koji su prihvatljivi i Rusiji i ruskom narodu.
Kijev, njegovi zapadni saveznici i međunarodni promatrači, međutim, sumnjaju u iskrenost Moskve kada je riječ o spremnosti na pregovore, napominje agencija dpa, podsjećajući da se Ukrajina od veljače 2022. brani od ruske invazije.
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